Die «Hypi» zeigt ein solides Geschäftsergebnis – nur die Investitionen drücken auf den Gewinn

Das operative Geschäft beläuft sich auf 20,8 Millionen Franken (–18 Prozent), Mit 18,1 Millionen Franken sank der Gewinn um 14 Prozent. Die Entwicklung ist jedoch weniger der Covid-Situation geschuldet, sondern wird mit überdurchschnittlich hohen Investitionen begründet. Trotz des Gewinnrückgangs soll eine Dividende von unverändert 110 Franken pro Aktie ausgeschüttet werden.

Zum andern freut man sich bei der «Hypi», dass die aktuelle Krisensituation ihrer eingeschlagenen Strategie mit einem hybriden Geschäftsmodell in die Hände spielt. Die vergangenen Monate hätten gezeigt, dass die Digitalisierung den Menschen nicht ersetzen könne, sagte CEO Marianne Wildi und folgerte: «Gemeinsam können Menschen und Technologie einen Mehrwert schaffen.» Als Beispiel dafür steht (nebst dem Hauptsitz in Lenzburg) die jüngste Filiale im «Hypi»-Netz in Wohlen, wo das persönliche Gespräch und der digitale Kontakt in der Kundenbeziehung ineinander verschmelzen.

Zinsdifferenzgeschäft grösster Ertragslieferant

Schon seit Jahren gilt die «Hypi» in der Bankenbranche als digitale Vorreiterin. Sie will die digitale Transformation mit Nachdruck weiter vorantreiben. Im vergangenen Jahr wurden überdurchschnittliche Investitionen in die Erneuerung der digitalen Mitarbeiterarbeitsplätze, den Ausbau der IT-Sicherheitsstandards und zusätzliche Fachkräften getätigt. Der Geschäftsaufwand stieg um acht Prozent auf 51,1 Millionen Franken.