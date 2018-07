Im Juni 2016 entschied sich ein junger Mann, eine Bank zu überfallen. Bewaffnet mit einem Vorderlader fuhr er in einem gestohlenen Auto nach Wildegg. Maskiert mit Kapuze, Sonnenbrille und Halstuch stürmte er die Filiale der Aargauischen Kantonalbank. Auf dem Rückweg zu seiner Wohnung in der Region Brugg hielt er bei einem Dorfladen an, kaufte ein Redbull und Zigaretten und bezahlte mit einer Hunderternote aus der Beute. Insgesamt hatte er 10'000 Franken geraubt.

Weitere Investitionen konnte er mit dem Geld jedoch nicht tätigen. Als er das Fluchtauto auf einem Parkplatz abstellen wollte, wurde er von der Polizei festgenommen. Seit dem Überfall war etwas mehr als eine halbe Stunde vergangen.

Der Bankraub am Schalter erscheint wie ein Verbrechen aus einer Zeit, in der sich auch ein Postkutschenüberfall gelohnt hätte. Wie sieht ein Mann aus, der einen Banküberfall für eine gute Idee hält? Der einer Bankangestellten einen Sack hinstreckt und «Geld rein!» ruft – die andere Hand in einer Sporttasche an der Waffe?