Die goldene Zeit der Erdbeerernte: Auf Aargauer Feldern herrscht Hochbetrieb

In der Schweiz werden gemäss dem Schweizer Bauern im Durchschnitt jährlich 23'000 Tonnen Erdbeeren konsumiert. Die roten Beeren sind beliebt und werden oft bei den Hofläden in der Region gekauft. In Seengen, im Hofladen von Christa Siegrist und ihrer Familie, kosten 500 Gramm Erdbeeren fünf Franken. Wer am Nachmittag beim Hofladen ein Schälchen der roten Früchte kauft, isst Erdbeeren, die am Morgen noch auf dem Feld an der Staude hingen und von einem professionellen Erdbeerernter gepflückt wurden.

Damit die frischen Erdbeeren täglich rechtzeitig im Hofladen eintreffen, beginnen die Ernter früh mit ihrer Arbeit. «Tagwacht auf dem Feld ist immer um halb sechs Uhr in der Früh», sagt Siegrist. Gearbeitet wird ungefähr bis zwölf Uhr, aber nicht länger. «Die Erdbeeren müssen frisch und kühl sein. Zudem ist Pflücken auch Kopfarbeit, nach sechs Stunden lässt die Konzentration nach», so Siegrist. Auf den beiden Feldern arbeiten zur Hochsaison jeweils 30 Person. Als Erntehelfer bewerben kann sich jeder, Ausdauer und Konzentration sind jedoch gefragt. «Viele Erntehelfer sind schon seit Jahren dabei», sagt Christa Siegrist. «Die Arbeit auf dem Feld ist jedoch hart und wird oft unterschätzt.»

Auch faule Erdbeeren müssen gepflückt werden

Wer Erdbeeren professionell ernten möchte, hat einige Punkte zu beachten: «Die Erdbeeren werden immer am Stiel gepflückt, die Frucht wird dabei nicht berührt», erklärt Siegrist. Das gepflückte Beeri darf nicht zuviel, aber auch nicht zuwenig Stiel haben – zirka einen halben Daumennagel. Die Erdbeeren werden schon beim Pflücken der jeweiligen Klasse zugeteilt. «Erdbeeren der ersten Klasse sind nahezu perfekt und haben keine Mängel. Sie kommen direkt in die Schälchen», sagt Siegrist. Erdbeeren mit leichten Makeln werden der zweiten Klasse zugeteilt und können nicht an die grossen Lebensmittelhändler verkauft werden. Sie stehen den Erntehelfern zur Verfügung. Auch faule Beeren werden gepflückt, auch wenn sie nicht mehr verwendet werden können. «Dabei geht es vor allem um die Pflanzenpflege», so Christa Ziegler.