Bloss nie die Geissel senken

Letzte Woche fand der erste Frauenklöpfabend in Lenzburg vor dem Angelrainschulhaus statt. Zirka 15 Frauen sind zusammengekommen, die Instruktorinnen tragen gelbe Gilets. Die neu gewählte Schulpflegerin Katrin Bolliger zeigt vor. «Ihr müsst in der Luft ein Achti machen. Die obere Hand sollte ungefähr zwischen Nase und Kinn sein.» Was passiert, wenn man diese Hand senkt, wissen alle Anfänger. Es tut nicht nur weh, die Striemen können noch stundenlang zu sehen sein. Katrin Bolliger hat einen wunderschönen Klöpf-Stil: Die Beine fest am Boden, bewegt sich ihr Körper wie ein Metronom von einer Seite auf die andere. In einer Seelenruhe führt sie die Geissel. Und, für viele Anfänger ein Ding der Unmöglichkeit: Es knallt auf beiden Seiten gleich laut. «Alles eine Frage der Technik», erklärt sie. «Vielen fällt die Bewegung auf eine Seite leichter, wodurch es dort lauter klöpft.» Frauen hätten die Technik schneller im Griff. «Männer haben Kraft und können die Geissel herumreissen. Frauen müssen sauberer arbeiten.»