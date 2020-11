Die Frau mit den goldenen Muskeln: Diese Aargauerin ist erfolgreich im Bodybuilding

Andrea Haller (auf Instagram randyhallr) ist eine Bodybuilderin, die ihren Körper stählt und dabei ihre weiblichen Formen behält. Sie ist 39 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann, dem Musiker Cris Rellah (mit bürger­lichem Namen Cris Haller), in Beinwil am See. Sie arbeitet als Pflegehelferin in einem Altersheim in Niederlenz.

Gewichte stemmt sie in ihrer Freizeit – und das mit Erfolg. Am letzten Wochenende holte sie die Goldmedaille an der Deutschen Meisterschaft im Bodybuilding in der Kategorie «Sportmodel Damen Short Class» und die Silbermedaille in der Kategorie «Damen Figur Fitness». Am selben Tag und am selben Ort wurde zudem die Schweizer Meisterschaft durchgeführt. Dabei konnte sie in den gleichen Kategorien einen Doppelsieg feiern. Andrea Haller setzte sich dabei gegen Teilnehmerinnen durch, die bis zu 20 Jahren jünger sind. «Ich hätte nicht gedacht, dass ich es so weit schaffe», sagt die Seetalerin.