Die Folgen des schweren Schnees: «Viele Waldstrassen sind derzeit nicht zugänglich»

Das Telefon von Förster Hablützel klingelt in diesen Tagen häufig. In der Region der Forstbetriebsgemeinschaft Seon (Seon, Schafisheim Dürrenäsch, und Teufenthal) sind an einigen Orten Äste und manchmal auch ganze Bäume auf Wege und Strassen gekippt. Dass es Schnee in diesem Ausmass geben würde, habe er nicht erwartet, sagt Hablützel: «Wir hatten am Donnerstagmorgen noch mit den Überschwemmungen zu kämpfen, vor allem im Schlatt-Gebiet in Seon.» Als es angefangen habe zu schneien, seien sie froh gewesen. «Das Problem ist aber, dass der Schnee sehr schwer ist, dadurch lastet grosses Gewicht auf den Bäumen», so der Förster.