Die dunkle Seite der Tuchindustrie: Als die Hünerwadels die Stadt unter Druck setzten

Der Name ist lustig und aufgrund der Umzugspläne der Stadtverwaltung wieder in aller Munde: Hünerwadel. Weil die KV-Schule schliesst, soll die Stadtverwaltung 2021 in das Hünerwadelhaus am Freischarenplatz ziehen. Das breite Haus mit der grossen Uhr wurde 1759/60 als Handelshaus erbaut. Es ist nicht das einzige Gebäude, mit dem sich die einflussreiche Familie im Bauinventar der Stadt verewigt hat: An der Schützenmattstrasse steht die Villa Hünerwadel. Das Müllerhaus am Bleicherain wurde ebenfalls von der Familie Hünerwadel gebaut.

Und nicht nur repräsentative Prachtbauten haben die Hünerwadels Lenzburg hinterlassen, sondern auch Handwerkbetriebe wie der Komplex um die Bleiche am Aabach. Irgendwoher musste das viele Geld ja kommen. Der erste Hünerwadel kam Anfang des 17. Jahrhunderts aus Schaffhausen nach Lenzburg. Die nächsten 250 Jahre sollten seine Nachfahren die Stadt prägen. «Die Hünerwadels waren Ratsherren, Schultheissen, Stadtschreiber oder Pfarrer in Lenzburg», schreibt Kurt Badertscher in seinem Beitrag in den Lenzburger Neujahrsblättern 2020.

1685 erhielt Hans Martin Hünerwadel-Hauri vom Kommerzienrat der Berner Herrschaft die Konzession für eine Bleicherei am Aabach. Das war, wie Kurt Badertscher schreibt, die erste Unternehmung der Familie Hünerwadel in Lenzburg. Es war der Anfang eines Textilimperiums, das die Hünerwadels steinreich machte und 70 Leute beschäftigte. Damit war die Industriellenfamilie voll im Trend. «Die Entstehung von Manufakturen wurde von der Berner Obrigkeit mit Handelsprivilegien und Darlehen gefördert», sagt Martina Badertscher, Projektassistentin im Museum Burghalde.

Es entstanden zwei Linien der Familie, eine Bleiche- und eine Walkelinie. Eine geschickte Heiratspolitik sorgte dafür, dass Macht und Manufakturen in der Familie blieben. Wenn gerade kein männlicher Erbe zugegen war, durften auch Frauen die Führung übernehmen. In den Betrieben der Hünerwadels wurden Tücher gebleicht und gefärbt. Die Bleicherei am Aabach wurde bald um Wohnhäuser, Stallungen und einen Hänkiturm (zum Aufhängen der Stoffbahnen) ergänzt. Auf der Bleichematte – der Flurname lebt im Strassennamen weiter – wurden die bis zu 36 Meter langen Stoffbahnen zum Bleichen ausgelegt. «Die Sonneneinstrahlung, der Sauerstoff und der chemische Prozess der Fotosynthese der Pflanzen sorgten dafür, dass die Tuche aufgehellt wurden. Das war ein Prozess, der sich über mehrere Wochen hinzog, sagt Martina Badertscher.

Das Edeltuch vom Lenzburger Aabach

1732 erhielt Markus Hünerwadel-Spengler die Konzession für eine Indienne-Manufaktur. Mit einem Holzmodel wurden filigrane Muster auf die Baumwollstoffe gedruckt. Die nach indischem Vorbild bedruckten Stoffe waren äusserst aufwendig in der Herstellung und so teuer, dass sie sich in der Schweiz kaum jemand leisten konnte. «Die Indienne-Stoffe waren für den Export ins Ausland bestimmt», sagt Martina Badertscher. Der Handel und die Veredelung der Baumwolltuche seien sehr erfolgbringend gewesen. 1773 wurden in Lenzburg mehr als 8400 gebleichte und 6700 bedruckte Baumwolltuche produziert, hält Kurt Badertscher fest.