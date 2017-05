Derart kunterbunt und farbenfroh erscheint ein Dorf nur selten. Dintikon hatte sich in allen Farben herausgeputzt, um dem Motto des Jugendfestes gerecht zu werden. Rote Marienkäfer leuchteten in den Gärten, Hecken trugen Papierblumen in allen Farben und die Strassen waren von prächtigen Bogen überspannt, auf welchen sinnige Sprüche prangten. Alle vier Jahre feiert Dintikon Jugendfest und die Klassen und Vereine hatten bei der Vorbereitung keine Mühe gescheut.

Der Festumzug fand am Samstagnachmittag statt und führte durch das ganze Dorf. Auf der steilen Hintermattenstrasse kamen die Teilnehmer ins Schwitzen, besonders wenn sie schwere Handwagen ziehen oder sogar eine grosse Trommel tragen mussten. Doch das fröhliche Lachen blieb auf den Gesichtern der Kinder stehen, die vielen Zuschauer am Strassenrand freuten sich über die bunte Parade und geizten nicht mit Applaus.

Die Schüler schwirrten als Schmetterlinge mit schillernden Flügeln im Umzug mit, trugen bunte Schleckstängel oder verwandelten die Strasse in eine grüne Wiese, auf welcher unzählige Bienen summten. Auch die Hippie-Bewegung war vertreten und die Drittklässler sangen in Ponchos «La Cucaracha».

Damenriege und Turnverein machten auf das Kreisturnfest im nächsten Jahr aufmerksam und liessen Zuschauer bereits das Siegerpodest erklimmen. Die Mitglieder des Feuerwehrvereins bewiesen, dass sie auch singen können, und zeigten eine Leiterakrobatik.

Die Viertklässlerinnen Aida und Swenja waren zusammen mit ihren Kameraden als Malerinnen unterwegs. Sie «porträtierten» die Zuschauer am Strassenrand und präsentierten ihnen nach einigen schwungvollen Pinselstricken das Kunstwerk: eine Giraffe, ein Gorilla oder auch ein rotes Herz. «Es gab viele schöne Reaktionen, die Leute haben oft gelacht», erzählten die 10-jährigen Mädchen nach dem Umzug. Besonders freuten sie sich auf den Lunapark und darauf, mit Familie und Freundinnen einen fröhlichen Jugendfesttag zu verbringen.