Links vom Eingang in den Schlosshof steht die Companyküche. Seit dem frühen Morgen wird hier über dem offenen Feuer gekocht, wie alles bei der Company detailgetreu nach dem mittelalterlichen Vorbild. Als Quellen für die Menüs dienen dem Mittelalterarchäologen aus Dänemark alte Rezepte oder von Archäologen gefundene Abfälle, mit denen festgestellt werden kann, was die Menschen früher gegessen haben. «Die Rezepte sind manchmal etwas schwer zu verstehen», sagt Küchenchef Lars Sass Jensen. Oft fehlen die Mengenangaben oder es stehen Angaben wie «das Gericht nicht versalzen». Deshalb probiert Jensen ein neues Rezept zu Hause aus, bevor er sich in der Lagerküche zu schaffen macht.

Am Freitag sind im Mittelalter auch Biber und Enten aufgetischt worden, leben sie doch im Wasser. Jensen hat sich aber für Fisch entschieden: Zum Mittagessen gibt es Fischsuppe mit Karottensalat aus gelben Rüben und Erbsen mit Sauce. Das kulinarische Mittelalter war weder dunkel noch fade. Gewürzt wurde zum Beispiel mit Salz, Pfeffer, Muskatkraut oder Safran. «Wer es sich leisten konnte, würzte seine Speisen kräftig», sagt Jensen. Ein Statussymbol, das durch den Magen geht.

Inspiration für Kleider von Gemälden

Im kleinen Rittersaal hat Harald Maussner aus Nürnberg seine Schneiderstube aufgebaut. Seit acht Jahren arbeitet der Rechtsanwalt an seinem Prunkstück; einem Lochwams. Das ist ein Oberteil aus Leinen, in das Maussner quasi ein Knopfloch neben dem anderen einnäht. So entsteht ein dickes Gewebe, das im Mittelalter als leichte Rüstung getragen wurde. Maussner holt sich seine Inspiration für neue Kleider unter anderem auf Gemälden. «Wenn man die Kleider genau betrachtet, sieht man, wo die Nähte durchführen, und kann sich so den Schnitt erarbeiten», sagt er. Als er sich fragte, wie wohl früher die Unterhosen ausgesehen haben, wurde er auch auf einem Gemälde fündig. Fazit: Die Unterhosen sahen gar nicht so anders aus als heute, statt eines elastischen Bundes hat er sie mit einem Bändel zum Zuschnüren geschneidert.

Neben Küche und Handwerk ist die Company auch mit Waffen angereist. Im Hof klirren Hellebarden und Schwerter, im Schlossgarten knallt die Kanone. Das Heerlager empfängt am Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr Besucher.