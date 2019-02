Noch gibt es die Croissants, Brötchen und Torten nur zum Mitnehmen. Bald aber sollen Kunden die Produkte der Bäckerei Hächler vor Ort geniessen können – zusammen mit einer Tasse Tee. Der Familienbetrieb plant, die Backstube an der Poststrasse 4 in ein Café zu verwandeln. Gebacken wird künftig in einem neuen Gebäude direkt hinter dem heutigen Verkaufslokal. Das Baugesuch für den Umbau der Bäckerei und das neue Produktionsgebäude liegt bis zum 18. Februar bei der Bauverwaltung auf.

Für die neue Backstube soll die Garage hinter dem Laden abgerissen und ein zweigeschossiges Gebäude mit Flachdach und einer Fassade aus Holzschindeln gebaut werden. Über die genaue Ausgestaltung und die Farbe der Fassade ist im Baugesuch noch nichts vermerkt.

Das markante Verkaufsgebäude direkt an der Poststrasse bleibt stehen. Da es sich um ein dreigeschossiges Haus handelt, wird das neue Gebäude von der Poststrasse aus kaum zu sehen sein. Im Baugesuch heisst es: «Die beiden bestehenden Gebäude an der Poststrasse 4 und 6 (Gebäude im Bild, Anm. d. Red.) bleiben die ortsbestimmenden Bauten im Bereich der Parzelle.»