Ende Oktober fiel der Entscheid des Regierungsrates: Von den drei Bez-Standorten im Seetal wird der Standort Fahrwangen spätestens im Sommer 2022 geschlossen. Seengen und Seon können ihre Bez behalten. Ein Entscheid, der auf viel Unverständnis stösst. «Es ist einfach ein absolut unverständlicher Entscheid. Ausgerechnet die grösste der drei Bezirksschulen im Seetal soll schliessen», sagte Patrick Fischer, Gemeindeammann der Standortgemeinde Fahrwangen und Präsident der Kreisschule nach Bekanntwerden des Entschlusses gegenüber der az.

Jetzt regt sich auch breiter Widerstand in der Bevölkerung. So hing letzte Woche ein Brief im Coop Fahrwangen zur Unterzeichnung aus. Die Betreffzeile: «Nein zur Schliessung der Bez Fahrwangen». Der Empfänger: Regierungsrat Alex Hürzeler. Wer den Brief aufgesetzt hat, geht aus dem Schreiben nicht hervor, als Absender werden «die Einwohner der Gemeinden Bettwil, Fahrwangen, Meisterschwanden und Sarmenstorf» genannt.