Es ist still hier oben. 50 Meter hoch ist der Kran, der das Schloss Lenzburg derzeit überragt. Für einmal ist nicht die Burg der höchste Punkt der Stadt, sondern kann auch von oben betrachtet werden. Die Gesichter der Menschen im Schlosshof sind kaum noch zu erkennen.

Fabian Baumgartner ist Herr über diesen Kran. Normalerweise steuert er ihn vom Boden aus. Doch mindestens einmal pro Woche klettert er die 50 Meter hoch und kontrolliert unter anderem die Bolzen, Splinte und Seile. Die Sprossen der Leiter sind zahlreich und kalt.

Baumgartner steigt zielstrebig höher und höher – in der Mitte legt er gewöhnlich eine kurze Pause ein. Im Kranführerhäuschen ist der Boden vor dem Sitz transparent. Die Füsse auf einen durchsichtigen Boden mitten in der Luft zu stellen, der Teil eines Krans ist, der auf einem steilen Hügel steht, lässt erstmals Zweifel am Unterfangen aufkommen.