90 auf 60 Meter misst der Stolz von Martin Hintermann. 5400 Quadratmeter Naturrasen, ausgerollt direkt am Ufer des Hallwilersees – ein Bijou, das Leser von «20 Minuten» erst im Frühling zum schönsten Fussballplatz im Land gewählt haben.

Martin Hintermann ist seit 25 Jahren Präsident des FC Beinwil am See und hat diese Tage alle Hände voll zu tun mit der Vorbereitung für das grosse Fest, das am Samstag stattfindet. Dann wird der neue Platz eingeweiht, mit Spielen der Junioren am Morgen und Nachmittag, einem Spiel der Frauen um 19.30 Uhr und dem grossen Highlight um 17 Uhr, wenn das Drittliga-Team der Männer gegen Lokalrivale Seon zum Derby antritt – Eintritt frei.

Bespielt wird der generalüberholte Platz schon seit Saisonbeginn, ganz knapp sind die Arbeiten fertig geworden, verschiedene Unwägbarkeiten haben sie verzögert.

«Könnten zwei Ligen aufsteigen, das macht uns attraktiv»

Nötig wurden die insgesamt rund 848 000 Franken teuren Arbeiten, damit der Platz weiter den Anforderungen des Schweizerischen Fussballverbands gerecht wird. 2008 hat er die Anforderungen erhöht und den Klubs zehn Jahre Zeit gegeben, um nachzurüsten.

Weil Beinwil ein Projekt vorweisen konnte, gewährte man das nötige Jahr Aufschub zur Umsetzung. In Beinwil am See ging es vor allem darum, den Platz breiter zu machen. Ein vermeintlich einfaches Unterfangen, doch weil der Platz in der Landschaftsschutzzone liegt und an eine private Liegenschaft grenzt, wurde das Unterfangen schnell zu einer komplexen Angelegenheit.

Der gesamte Platz musste leicht gedreht, Erde abgetragen, die Infrastruktur versetzt werden. 610 000 Franken hat die Gemeindeversammlung dafür im Winter 2016 einstimmig bewilligt. Während der Arbeiten hat sich herausgestellt, dass auch Ballfänger, Kandelaber und Bewässerung erneuert werden müssen.

Die Gemeindeversammlung gewährte deshalb einen Zusatzkredit in Höhe von 238 000 Franken. Die neuen LED-Scheinwerfer sorgen nun im Gegenzug für weniger Lichtimmissionen und sparen Strom. Die Ballfänger verhindern Querschläger in den See.