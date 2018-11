Katrin Bolliger und ihre drei Helfer stehen ausgerüstet mit Kesseln voller Geisseln auf dem Pausenplatz des Angelrainschulhauses und warten. Chlausklöpfen ist in Lenzburg gelebte Tradition und jede Klasse hat eine Schulstunde für den Workshop zur Verfügung. Das Knallen ist in dieser Jahreszeit überall in der Region zu hören und führt immer wieder zu Lärmklagen bei der Polizei oder den klöpfenden Kindern, weil Zuzüger den Brauch nicht kennen. Die Workshops in der Primarschule leisten also auch wichtige Aufklärungsarbeit.

Die Fünftklässler, die an diesem Morgen antraben, wissen, weshalb geklöpft wird. «Um den Chlaus zu wecken», sagt ein Knabe. Der Chlaus hat sich nach einem Bubenstreich in seiner Höhle versteckt und muss nun wieder hervorgeklöpft werden, damit er am Chlausmärt auftreten kann. «Da waren sicher auch Luusmeitli dabei», sagt einer der Instruktoren. Die Mädchen sind sich nicht ganz sicher. Aber zur Geissel greifen alle. Und schnell wird klar, wer schon Erfahrung hat. Sie stehen fest am Boden und führen die Geissel in ruhigen, gleichmässigen Bewegungen. Damit es funktioniert, muss der ganze Körper mitdrehen, mit dem Stecken wird eine horizontale Acht gezeichnet und der Blick geht dem Geisselköpfchen hinterher. «Die Bewegung geht von den Zehen bis in die Fingerspitzen», sagt Instruktor Thomas Körkel.