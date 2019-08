Als im November 2015 bei Arbeiten an der Ringmauer des Schlosses Lenzburg die Baggerschaufel auf etwas Hartes traf, war dem Bauführer Jeremias Zuckschwerdt sofort klar, dass er auf etwas Grosses gestossen war. Er grub vorsichtig von Hand weiter und legte einen achteckigen Taufstein frei.

Dieser wurde in der Zwischenzeit restauriert und bei der katholischen Kirche Herz Jesu Lenzburg aufgestellt. Am Samstag fand die Feier zur Restauration und Setzung des geschichtsträchtigen Steins statt.