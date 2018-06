Die nächste Entsorgungsmöglichkeit ist das «Recycling-Paradies» von Karin Bertschi in Hunzenschwil, dort werden die Säcke aber nur geduldet. Vertreiber der Säcke ist die Transport AG Aarau. Deren nächste «entsorgBar», wo die Säcke abgegeben werden können, ist in Buchs. Auch das Bauamt Seon ist offizielle Annahmestelle.

Wird Recycling ausgelagert?

Eine weitere Partei wartet an der Einwohnerratssitzung vom Donnerstag auf die Beantwortung einer Frage zu Recycling. Die Bausort AG baut in der Industrie Lenzhard einen Entsorgungshof. «Etwas irritiert hat der Umstand, dass offenbar die Stadt Lenzburg in irgendeiner Form mit von der Partie ist», schreibt die FDP.

Sie will nun von der Stadt wissen, ob sie ein Outsourcing der Abfalltrennung und -entsorgung beachsichtige und welche finanziellen Konsequenzen dies habe.