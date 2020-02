Der neue Ferrari hat in einer Vitrine Platz

Die Spielzeugbörse, die am Samstag in der Vianco-Arena Brunegg stattfand, liess nicht Kinderaugen leuchten, sondern „grossen Buben“ das Herz aufgehen. Rund 80 Aussteller boten nämlich Eisenbahnen in allen Spurbreiten und Automodelle in verschiedenen Massstäben an.

Deshalb waren die meisten Besucher Männer ab 50, die ihre Sammlungen ergänzen wollten oder auf der Suche nach einem langersehnten Einzelstück waren. So hat auch Markus Muff, 63, aus Binningen seiner Sammlung von weit über 1000 Ferraris einen weiteren hinzugefügt. „Allerdings nur ein Modell“, meinte er lachend.

Seine Lebensgefährtin Margrit Ito ist überzeugt, dass es sich lohnt, dem Partner sein Hobby zu gönnen. „Man hat dann einen zufriedenen Mann daheim“, erklärte sie. Das Abstauben der Modelle übernimmt Markus Muffs selbst.

Bereits zum fünften Mal fand die Aargauer Spielzeugbörse, in Brunegg statt, vorher war sie in Suhr beheimatet. Seit mehreren Jahren wird sie von Franky Grüter organisiert wird, der in Luzern ein Modellautogeschäft betreibt. Die Leidenschaft des 67-Jährigen gehört den Rennautos. „Der Trend geht heute zu grösseren Modellen im Massstab 1:18“, erzählte er. An der Spielzeugbörse kamen aber auch die Eisenbahnfans auf ihre Kosten. Sie konnten in einem grossen Angebot an Lokomotiven, Wagen, Weichen und Schienen stöbern und mit den Verkäufern fachsimpeln.