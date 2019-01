Vor einem Jahr hat die Regionalbus Lenzburg AG die Linie N99 von Lenzburg nach Beinwil am See wegen zu geringer Nachfrage aus dem Fahrplan gestrichen, sehr zum Unmut der Gemeinde Boniswil. Nun hat sie ihn zurück, ihren Halt und das erst noch gratis. Denn die Lösung ist unbürokratisch: «Boniswiler melden dem Chauffeur, dass sie gerne in Boniswil aussteigen möchten. Der Chauffeur wird dann auf dem Rückweg Boniswil ansteuern», erklärt Gérald Strub, Gemeindeammann von Boniswil.

Den gelegentlichen kurzen Zwischenhalt verrechnet Regionalbus Lenzburg AG der Gemeinde nicht, dafür müssen die Boniswiler mit der Linie nach Sarmenstorf fahren und warten, bis der Bus ganz zum Schluss seiner Route auf der Rückfahrt nach Lenzburg noch einen Halt in Boniswil einlegt. Für die Passagiere möglich ist das seit Dezember.