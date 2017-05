Einen runden, einen grossen und einen in der heutigen Zeit nicht selbstverständlichen Geburtstag dürfe man feiern. Mit diesen Worten begrüsste am Sonntagmorgen Franco Corsiglia die Besucher im Alten Gemeindesaal von Lenzburg zum offiziellen Festakt des Jubiläumsfestes der Stadtmusik Lenzburg. «Dass die Stadtmusik seit 100 Jahren ihr Publikum unterhält, beweist, dass es Werte und Traditionen gibt, die trotz Globalisierung, iPhone und Tablets nach wie vor Bestand haben», sagte Corsiglia, der die Stadtmusik von 1987 bis 1997 als Präsident geführt hatte.

Dieses Traditionsbewusstsein setzte sodann die Concert Band der Stadtmusik, die den Festakt umrahmte, in musikalische Klänge um. Die Musikanten nahmen die Zuhörer mit auf eine historische Reise durch die musikalischen Epochen.

Die Stadtmusik Lenzburg feierte ihr Jubiläum mit einem zweitägigen Fest. Unterstützt wurde sie von diversen Vereinen, die rund um den alten Gemeindesaal die Besucher mit kulinarischen Leckerbissen verwöhnten. Am Samstagabend wurde der Verein von musikalischen Freunden besucht. Mit ihren Auftritten gratulierten das Lenzburger Jugendspiel, der Tambourenverein, die Brass Band Imperial und die Showband Bieranjas zum Geburtstag.

Weitere Gratulationen durfte die Stadtmusik während des Festakts am Sonntag entgegennehmen. Stadtammann Daniel Mosimann lobte die Stadtmusik als einen attraktiven Musikverein, der viel zum kulturellen Leben der Stadt beitrage. «Es gebührt grosser Respekt und Anerkennung, wenn ein Verein in der heutigen Zeit so lange Bestand hat», so Mosimann. Als Geschenk überreichte er der Stadtmusik einen Gutschein für zwei komplette Notensätze. Allerdings unter der augenzwinkernden Bedingung, dass die Stadtmusik die beiden Stücke in 100 Jahren zum 200-Jahre-Jubiläum vortrage. Eine Urkunde wurde der Stadtmusik durch Michèle Peter vom Aargauischen Musikverband überreicht: «Den Musikverband macht es stolz, wenn er sehen kann, wie die Musikvereine älter werden, ohne dabei runzlig zu werden.»

Zu Wort kam am Sonntag auch der musikalische Nachwuchs. Mit beeindruckenden Worten führte der 16-jährige Amarin Cueni aus, weshalb er Musik macht: «Töne und Klänge sowie die Charaktere der einzelnen Instrumente haben mich schon früh fasziniert. Wenn ich Musik mache, kann ich alles um mich herum vergessen und meine eigenen Gefühle zum Ausdruck bringen», erklärte das Mitglied des Jugendspiels Lenzburg. Mit diesen Worten war eigentlich alles gesagt, was es über die Faszination Musik zu sagen gibt. Und so konnte als abschliessender Höhepunkt des Festaktes der Stadtmusik eine grosse Torte übergeben werden, die es beim Apéro für Musiker und Festaktbesucher zu geniessen gab.