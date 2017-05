Sinkende Besucherzahlen, weniger Verkaufsstände, halb leere Gassen: Der Lenzburger Frühlingsmarkt am zweiten Donnerstag im Mai serbelt seit Jahren. Der Stadtrat hat deshalb dieses Jahr ein Experiment gewagt und den Maimärt vom Donnerstag auf Mittwoch vorverlegt. «Am Mittwochnachmittag haben die Schüler frei, das dürfte mehr Publikum an den Frühlingsmarkt bringen», begründete Stadtrat Martin Stücheli im April diesen Entscheid. Die Marktfahrer reagierten positiv: 125 meldeten sich für dieses Jahr an. Das ist Rekord.

So fand der Maimärt nun gestern Mittwoch anstelle vom heutigen Donnerstag statt – mit grossem Erfolg: Wo man früher zwischen den Ständen nur wenige Besucher antraf, drängten sich gestern Nachmittag viele Teenager mit Schleckzeug, Familien mit Kinderwagen und Grosseltern mit ihren Enkeln. «Sensationell», sagte die Verkäuferin am Stand der Thurgauer Confiserie Martin auf dem Metzgplatz. «Der Verkauf läuft sehr gut, es hat viel mehr Schüler als in früheren Jahren.» Das bestätigte ihre Kollegin am Glacé-Stand: «Ich bin seit 17 Jahren am Lenzburger Frühlingsmarkt und es läuft heute ausserordentlich gut.»

"Das muss man beibehalten"

In bester Laune war auch Brigitte Joho, die vor dem Kino Löwen Süssigkeiten verkaufte. «Der Wechsel auf den Mittwoch ist das beste, was man machen konnte», sagte sie. «Das freut mich bis tief ins Herz hinein.» Die Marktfahrerin aus Hefenhofen TG hofft, dass der Maimärt nun immer am Mittwoch stattfindet.

Dafür plädierte auch eine Frau, die in der Rathausgasse Schmuck verkaufte: «Das muss man unbedingt beibehalten. Es hat mehr Jugendliche, Eltern und Grosseltern als sonst.» Etwas zurückhaltender tönte es am Grillstand: «Die vielen Leute könnten auch wegen des Wetters an den Märt gekommen sein. Der Mittwoch als Markttag muss sich in den kommenden Jahren erst noch bewähren.»

Viele Ideen für bessere Märkte

Ob wegen des Wetters oder nicht: Die Markt-Verantwortlichen werden sich nicht auf diesem Erfolg ausruhen. Eine Fachgruppe «Märkte» mit Vertretern aus vielen Bereichen, unter anderem der Stadt, dem Schweizerischen Marktverband und Tourismus Lenzburg Seetal, will die Traditionsanlässe beleben, vor allem den Maimärt. Der Ideenkatalog ist lang, auf der Wunschliste steht unter anderem die Integration eines Setzlingsmarktes.