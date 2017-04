Die Bemühungen gehen aber noch weiter. Eine extra eingesetzte Fachgruppe «Märkte» mit Vertretern der Stadt, Regionalpolizei, des Schweizerischen Marktverbandes, Standortmarketings und der Vereinigung Centrum Lenzburg sowie Tourismus Lenzburg-Seetal hat sich mit neuen Inspirationen der Traditionsanlässe, insbesondere des Maimärts befasst. Dabei seien «visionäre Ideen und traditionelle Ausrichtung aufeinandergeprallt.»

Vom Ideenkatalog liess sich laut Stücheli für den kommenden Markttag am Mittwoch, 10 Mai noch nichts realisieren. «Die Zeit war zu knapp dafür.» Der Maimärt hat in den vergangenen Jahren zunehmend ein düsteres Bild gezeigt. Sinkende Besucherzahlen, laufend weniger Marktstände, halb leere Gassen: Im Gegensatz zum Chlausmarkt, der im Dezember Publikum in die Lenzburger Altstadt lockt, wurde das Markt-Geschehen im Frühling in letzter Zeit zu einem traurigen Anblick. Dem serbelnden Frühlings-Event drohte die Auflösung.

Markt mit Rekordbeteiligung

Dann hat der Stadtrat ein Machtwort gesprochen und an der jahrhundertealten Lenzburger Tradition festgehalten. Hingegen wurde die Organisation der zwei Jahrmärkte in professionelle Hände gelegt. Seit vergangenem Jahr ist Kurt Kaufmann vom Schweizerischen Marktverband dafür zuständig. «Dieser Wechsel hat sich bewährt», betont Stadtrat Stücheli.

Marktchef Kurt Kaufmann zieht für das erste Jahr eine positive Bilanz. Und ist zufrieden mit den vorgesehenen Neuerungen. Die meisten Marktfahrer hätten den Wechsel auf Mittwoch gut aufgenommen, sagt er.

Tastsächlich: 124 Marktstände, rund 15 Stände mehr als letztes Jahr, bedeutet für den Maimärt eine Rekordbeteiligung. Dazu sagt Kurt Kaufmann: «Wir haben einen guten Warenmix zusammengestellt. Neu gibt es im Lenzburger Marktangebot beispielsweise einen Stand mit lauter Korkwaren, ein anderer mit 800 verschiedenen Portmonnaies. Es gibt italienische Süssigkeiten, griechische Spezialitäten und verschiedene ‹Merängge›.»

Setzlingsmarkt und Gastgemeinde

Geht es nach den Markterneuerern, so wird der Lenzburger Maimärt noch einige Innovationen erfahren. Auf der Wunschliste stehen Projekte wie Integration eines Setzlingsmarktes und Einladung einer Bezirksgemeinde. Jedes Jahr soll eine andere Gemeinde am Markttag in Lenzburg z’Visite sein und sich von ihrer besten Seite zeigen können. «Das fördert die Gemeinschaft im Bezirk», ist Stücheli überzeugt.