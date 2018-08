22 Jahre nach dem Bau des Rolling Rock in Aarau tritt Kletterpionier Thomas Georg zurück. 2006 zog er nach dem Abriss des Rolling Rock nach Lenzburg um, wo er den über die Region hinaus bekannten Kraftreaktor aufgebaut hat. Nun geben er und seine Frau Angela das Unternehmen ab. An das Aarauer Ehepaar Marco (38) und Franziska Toretti (39). Ersterer ist seit dem Anfang im Rolling Rock mit dabei. «Als ich 16 Jahre alt war, erzählte mir mein Vater, dass in der Telli eine Skate-Halle gebaut wird, da musste ich gleich vorbeigehen», verrät Marco Toretti. Wieder zu Hause, hatte er einen Ferienjob im Sack, der mit einem Saison-Abo entlöhnt wurde. Beim Inline-Skaten beobachtete er Thomas Georg dabei, wie er in der Kletterwand neue Routen montierte, und rief zu ihm hoch: «Das will ich auch machen!» Georg wendete ein, dass er doch gar keine Ahnung vom Klettern habe. Kurz darauf besuchte Marco Toretti seinen ersten Kletterkurs. Nach dem Abschluss der Maler-Lehre hängte er gleich eine zweite an, als Detailhandelsfachmann im Rolling Rock. «Der Abriss tat weh. Noch heute erinnere ich mich an den Geruch des frischen Teers in der Halle.»

Doch es ging weiter, zu viert haben sie in Lenzburg den Kraftreaktor eröffnet, irgendwann hat Marco Toretti die Führung des Ladens in der Halle übernommen und 2012 wurde er stellvertretender Geschäftsführer. Am 1. September wird er ein Team mit fünfzehn Mitarbeitern übernehmen können.