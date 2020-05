Der Kies von Staufen ist für die Aarauer Ortsbürger eine Goldader – auch andere Gemeinden profitieren

Der Aarauer Ortsbürgergemeinde geht es bereits ohne die Einnahmen aus dem künftigen Kiesabbau von Staufen hervorragend: Letztes Jahr gab’s einen Ertragsüberschuss von fast einer Million Franken (996435). Budgetiert war ein Plus von weniger als einer Viertelmillion (223100). Im Geschäftsbericht wird das erfreuliche Rechnungsergebnis mit der erfolgreichen Erstvermietung des Restaurants Schützenhaus und der Mehrfamilienhäuser in der Aarenau sowie mit nicht ausgeschöpften Krediten im Liegenschaftsunterhalt begründet.



Die Aarauer Ortsbürger besitzen heute 177 Wohnungen. 135 in der Telli (vierte «Staumauer»), 4 am Adelbändli, 2 im Haus zum Schlossgarten und neu 36 in der Aarenau. Weitere etwa 40 sind ebenfalls in der Aarenau (Baufeld 6) in Planung.

Die Ortsbürger haben ein breites kulturelles Engagement. Sie unterstützten etwa das Forum Schlossplatz mit einem Betriebsbeitrag von 230 000 Franken. Oder den Wildpark Roggenhausen, in dem sie die Personalkosten von 249 365 Franken übernehmen. Im Roggenhausen ist mit der bis 4,5 Millionen Franken teuren Sanierung des Restaurantgebäudes eine Grossinvestition in Planung. (uhg)