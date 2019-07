Die Nachricht über den Kaiman im Hallwilersee hat sich schnell verbreitet und einige Leute in der Region in Aufregung versetzt. Dabei ist der Kaiman nicht der einzige Neozoen am Hallwilersee – so heissen gebietsfremde Tiere im Fachjargon. Hier wurden schon andere exotische Tiere gesichtet, die ausgesetzt wurden oder ausgebüxt sind. Bruno Fürst ist Leiter vom Rangerdienst Hallwilersee. Er hält die Beobachtungen des Rangerdienstes fest. Ihm ist es ein Anliegen, über die Gefahren zu informieren, die von den exotischen Tieren ausgehen können. Rotwangenschildkröten

Im Juni 2018 wurde eine Rotwangenschildkröte entdeckt, die am Ufer des Hallwilersees Eier legte. Auf den unerfahrenen Beobachter wirken die Tiere vielleicht harmlos und friedlich. Die ausgesetzten Tiere wachsen jedoch schnell und sind sehr gefrässig. Damit bedrängen sie die heimische Sumpfschildkröte massiv. Die besagte Rotwangenschildkröte konnte eingefangen und einer Auffangstation übergeben werden. Leider ist die Rotwangenschildkröte nicht nur im Hallwilersee ein Thema. Erwin Osterwalder ist Jagd und Fischerei Fachspezialist beim Kanton Aargau und weiss: «Schildkröten dieser Art wurden schon in der Aare und verschiedenen kleineren Weihern gefunden». Koi-Karpfen

Diese Fische sind schön und ihre Fans halten sie in eigenen Teichen, doch für das heimische Ökosystem stellen sie eine Bedrohung dar. Das Rangerteam um Bruno Fürst hat in den letzten Jahren bereits mehrfach Koi-Karpfen im Hallwilersee gesichtet. Die Fische können die heimischen Arten nicht nur verdrängen, sondern könnten auch Krankheiten verbreiten – etwa den Koi-Herpes. Dieser Virus ist besonders für den heimischen Karpfen gefährlich. «Die Mortalitätsrate kann 80 bis 100 Prozent betragen», so Fürst. Kaulbarsche und Sonnenbarsch

Beide Fische sind Laichräuber und können der Brut von anderen Fischen gefährlich werden. Der Sonnenbarsch ist zudem bewilligungspflichtig, sein Handel verboten. Er darf nur von öffentlichen Einrichtungen gehalten werden, zum Beispiel von Zoologischen Gärten. Dennoch haben Ranger am Hallwilersee bereits beobachtet, wie Privatpersonen diese Fische ausgesetzt haben. Die Ranger haben allerdings keine Sanktionsgewalt. Sie können das Vergehen nur melden. Fürst bemängelt fehlende Härte: «Die Personen werden gar nicht oder nicht hoch genug gebüsst.» Mandarinente

Ursprünglich aus Nordostchina, wird die Mandarinente immer wieder am Hallwilersee gesichtet. Bislang stelle sie noch keine Bedrohung für die einheimischen Vögel dar, hält Bruno Fürst fest. Erwin Osterwalder vermutet, dass die Mandarinente nicht ausgesetzt wird, sondern ausbüxt: «Sie können gut fliegen und hauen immer wieder ab», so der Fachspezialist Jagd und Fischerei. Bei vielen Neozoen in dern Aargauer Gewässern handelt es sich um ausgesetzte Haustiere. Wie es scheint, halten es einige überforderte Besitzer für eine gute Idee, ihre exotischen Haustiere den heimischen Gewässern zu übergeben. Das ist es aber nicht. Osterwalder weiss: «Es kann einem Tier zusetzen, wenn es aus einem sicheren Terrarium, in dem es jeden Tag gefüttert wird, einem unbekannten Umfeld ausgesetzt wird, wo es um seine Nahrung und seinen Lebensraum konkurrieren muss.» Er bestätigt die Aussagen des Rangers: Überleben die Exoten dann doch in der Natur, ergeben sich Probleme für die heimischen Arten. Zum Ausmass der Probleme mit Exoten in Aargauer Gewässern befragt, antwortet Osterwalder, es halte sich zum Glück in Grenzen. «Bis das falsche Tier ausgesetzt wird und sich aggressiv durchsetzt.» Das würde für Schwierigkeiten sorgen. Für den Ranger vom Hallwilersee ist die Bedrohung bereits akut. Bruno Fürst ist der Meinung, dass die heimischen Arten bereits überstrapaziert werden. Die Auswirkungen würde man erst in ein paar Jahren sehen: «Bei Neozoen ist es immer sehr schwierig, Prognosen für die Zukunft zu stellen.» Der Kaiman im Hallwilersee – was bisher geschah: