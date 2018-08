Wer dieser Tage ein Hallwilersee-Schiff betritt, muss gut auf seine Füsse achten: Das Wasser liegt so tief, dass man beim Einsteigen einen Schritt nach unten, beim Aussteigen einen nach oben machen muss. Wer dagegen romantische Spaziergänge am Ufer mag, ist im Glück: Rund um den See werden Strände freigelegt, die normalerweise überflutet sind.

Obwohl der See gestern kurz geduscht wurde, fehlen zirka 30 Zentimeter zum Regelwasserstand. Die Oberfläche liegt nur auf 448,32 m.ü.M., gemessen bei der Schiffanlegestelle Delphin in Meisterschwanden. «Abfluss für Aabach sehr gering» Wie viel Wasser aus dem See in den Aabach fliesst, wird am Wehr beim Schloss Hallwyl gesteuert. Seit 2009 per Computer, vorher wurde das Wehr noch von Hand bedient. Fakt ist: Der Abfluss beträgt momentan nur zwei Drittel der normalen Menge. «Rund 650 Liter pro Sekunde sind es aktuell. Das ist für den Aabach sehr gering», erklärt Susette Burger von der kantonalen Abteilung Landschaft und Gewässer auf Anfrage. «Im Normalfall wird versucht, den Abfluss des Aabachs nicht unter 1000 Liter pro Sekunde fallen zu lassen.»

Das Ziel sei, das bestmögliche Gleichgewicht zwischen Seepegel und Abfluss zu finden. Ab wann müsste das Wehr denn ganz geschlossen werden? «Das Schliessen des Wehrs ist keine Option, da sonst das gesamte, sehr wertvolle Öko-System des Aabachs kollabieren würde», so Burger. Damit sich der Seespiegel normalisiert, bräuchte es tagelange, flächendeckende Regenfälle. Solche sind jedoch nicht in Sicht. Stabile Sauerstoffkonzentration Welche Auswirkungen der tiefe Pegel auf die Wasserqualität hat, sei schwer abzuschätzen, sagt Lukas De Ventura von der kantonalen Abteilung für Umwelt. «Vermutlich führen die fehlenden Niederschläge dazu, dass weniger Nährstoffe in den See eingeschwemmt werden.» Die Sauerstoffkonzentration dürfte aber ziemlich stabil bleiben. Seit 2016 wird der Hallwilersee nicht mehr mit Reinsauerstoff belüftet, sondern nur noch mit Druckluft – dies fördert die Zirkulation der Wasserschichten. Auch in den Badis ist der Wasserstand ein Thema. Kurt Freudemann, der seit 17 Jahren im Strandbad Seerose arbeitet (13 Jahre als Badmeister und 4 Jahre als Pächter), kann sich nicht erinnern, wann der See während der Badisaison zum letzten Mal so tief lag.

Meisterschwanden: Trinkwasser aus dem Hallwilersee Aufgrund der andauernden Trockenheit hat Meisterschwanden ein Trinkwasserproblem. Man musste Wasser aus den umliegenden Gemeinden kaufen.

Dazu wäre es nicht gekommen, würde das erste und einzig geplante Seewasserwerk im Aargau schon existieren. Meisterschwanden will es auf seinem Boden bauen. Der Projektkredit wurde diesen Sommer bewilligt, für das Seewasserwerk sind 4,6 Millionen Franken veranschlagt. Kann das Seewasserwerk gebaut werden, soll das Trinkwasser 200 bis 300 Meter vom Ufer entfernt gefasst und in einer Aufbereitungsanlage gereinigt werden.

Im Sommer 2019 entscheiden die Stimmbürger von Meisterschwanden, ob sie den Baukredit von insgesamt knapp fünf Millionen Franken bewilligen wollen. Bei der Realisierung des Projektes möchte der Gemeinderat von Meisterschwanden andere Gemeinden einbeziehen. Fahrwangen und Seengen haben bereits Interesse angemeldet. (asu)