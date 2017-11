In makellosem Weiss erstrahlt die reformierte Kirche wieder am Kirchrain in Möriken. Die grauen Schatten sind von der Fassade verschwunden und wer sich der Kirche nähert, kann den Duft von frischer Farbe riechen. Sechseinhalb Monate betrug die Bauzeit, während der das Kirchengebäude mit einem Budget von 1,275 Millionen Franken erneuert wurde. Die Handwerksarbeiten beinhalteten umfassende Sanierungen, aber auch viele Detailverbesserungen und Neuinstallationen.

Die reformierte Kirche erhielt einen kompletten inneren und äusseren Frischanstrich. «Die Kirchenfenster kommen jetzt wieder viel besser zur Geltung», sagt André Gretler, der in der Kirchenpflege der Reformierten Kirchgemeinde Holderbank-Möriken-Wildegg verantwortlich zeichnet für das Ressort Immobilien. Im Kirchturm wurde eine Wärmepumpe installiert. Von dieser erhofft sich die Kirchenpflege signifikante Einsparungen bei den Stromkosten.

Die WC-Anlage wurde ebenfalls erneuert, gehbehindertengerecht zugänglich gemacht und ins Erdgeschoss verlegt. Das Siegristen-Zimmer wurde in der ehemaligen WC-Anlage im Untergeschoss eingerichtet. Ebenfalls auf den neusten Stand gebracht wurde die Kirchentechnik. Ein Beamer, eine Leinwand, eine neue Akustikanlage sowie eine Notbeleuchtung wurden installiert. Im Eingangsbereich der Kirche befindet sich neu eine abschliessbare Kücheneinrichtung. «Damit kann die Kirche beispielsweise nach Gottesdiensten auch als Begegnungsraum genutzt werden», so André Gretler.

Kosten noch nicht bekannt

Die Steuerung der technischen Geräte in der Kirche wie der Heizung, des Lichts und der Gebäudelüftung, kann künftig an einem Bildschirm vorgenommen werden, der in die Kücheneinrichtung eingebaut ist.

Mit grossem Aufwand wurde auch die Mechanik der Kirchenuhr, die in ihre Einzelteile zerlegt wurde, restauriert und mit einem Funksender und einer magnetischen Steuerung versehen. Das ausgeblichene Zifferblatt prangt nun wieder in den Originalfarben am Kirchturm. Kirchenpflegemitglied Gretler sagt, die Restauration des Uhrwerks sei für ihn das grosse Highlight der Sanierung. «Die Uhr hat auf Anhieb wieder funktioniert.»

Zu den effektiven Baukosten kann Gretler derzeit noch keine Stellung nehmen. «Ich denke aber, wir befinden uns mit den Kosten im Bereich des Budgets.»

Eine Überraschung versteckt

Überraschende Funde sind während der Bauarbeiten keine zutage getreten. Vermutet wurde ein mögliches Versteck in der Basiskugel des Windzeigers auf dem Kirchturm. Doch die Suchenden wurden enttäuscht. «Wir haben nichts gefunden. Dafür hält der Windzeiger ab jetzt eine Überraschung parat», meint André Gretler. «Diese kann bei der nächsten umfassenden Sanierung entdeckt werden.»

Die Wiedereröffnung der erneuerten reformierten Kirche an diesem Sonntag fällt auf den Reformationssonntag, mit dem das 500-Jahre-Reformationsjubiläum gefeiert wird. Um 13.30 Uhr findet ein Gottesdienst zum Reformationstag mit anschliessender Führung durch die Kirche statt. Beim Kinderprogramm um 13.30 Uhr können die jungen Besucher das Gebäude entdecken und um 15 Uhr bespielen die Kirchenmusikerinnen Christina Ischi und Tabea Plattner die renovierten Räume der reformierten Kirche.