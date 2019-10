Livia Lüthi überlegt und blickt auf den Schlosshof, der am besuchsfreien Montag leer vor sich hinherbstelt. «Er ist ein Drache und die sind für viele gefürchig», sagt sie schliesslich. «Aber er ist ein junger Drache, noch in den Anfängen. Er ist immer noch im Lernprozess mit dem Fauchen und Fliegen.»

Fauchi ist der Überlebende eines Familiendramas

Dass auf der Lenzburg ein Drache wohnt, geht auf eine Sage zurück. Drachen und ihre Töter sind beliebte Sagenstoffe in verschiedenen Kulturen. Ein Ritter wird erst richtig zum Mann, wenn er neben allen weltlichen Feinden noch einen Drachen bezwungen hat.

Im germanischen Sprachraum sind Siegfried aus der Nibelungensage oder der Heilige Georg berühmte Drachentöter. In der Lenzburger Sage wollten die Brüder Waltram und Guntram die Stadt vom bösen Wurm befreien.

Ein Bruder wurde gefressen und wieder ausgespien, aber der Drache war am Schluss tot. Kurz vor dem Ende soll er – oder sie? – noch ein Ei gelegt haben. Aus diesem entsprang Fauchi.

Auf dem Nordgiebel der Landvogtei thront ein Drache mit vergoldeter Halskrause, der an die Heldentat erinnern soll. Die Metallplastik ist schon in einem Dokument von 1594 erwähnt und ist das optische Vorbild für Fauchi.

Fauchi ist nicht ganz so alt wie seine metallene Vorlage. Er trat 1991 seinen Dienst in der Ostbastion an. Sein Robotergerippe wurde in der Werkstatt der Höheren Technischen Lehranstalt Windisch gebaut, seine Drachenhaut fertigte der Chefpräparator des Naturhistorischen Museums Basel an.