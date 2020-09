Der Chef selbst soll Schuld am Feuer in Fabrik sein

Am 16. September 2019 brannte es in der Fabrik des Leuchtreklamen-Herstellers Neon Bächli AG in Beinwil am See. Bei den aufwendigen Löscharbeiten waren über 100 Angehörige der Feuerwehren im Einsatz. Auch die Auswirkungen auf den Verkehr waren gross: Die Luzernerstrasse zwischen Beinwil am See und Mosen LU sowie die SBB Bahnstrecke mussten für mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Untersuchungen zur Brandursache sind mittlerweile abgeschlossen. Wie Alex Dutler, Sprecher der Aargauer Oberstaatsanwaltschaft gegenüber TeleM1 erklärt, sei der Brand von einer Plexiglasschneidemaschine ausgegangen. «Sie wurde mangelhaft überwacht.» Die Maschine darf laut Gebrauchsanweisung nicht unbeaufsichtigt bedient werden. Und laut dem Regionalsender soll der Geschäftsführer nicht genug aufgepasst haben.

Die Staatsanwaltschaft hat den Beschuldigten per Strafbefehl wegen fahrlässigem Verursachen einer Feuersbrunst zu einer Busse verurteilt. «Allerdings hat der Beschuldigte Einsprache erhoben», erklärt Alex Dutler.

Das Urteil ist damit noch nicht rechtskräftig. Es gilt die Unschuldsvermutung. (ldu)