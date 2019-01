Vorsätze für das neue Jahr zu fassen, gehören zum Silvester wie der Prosecco um Mitternacht: Die letzte Zigarette vor dem zwölften Glockenschlag, mehr Sport machen im neuen Jahr, sich gesünder ernähren sind Klassiker. Doch mit den guten Vorsätzen ist das so eine Sache. Die meisten Leute halten das, was sie sich vorgenommen haben, nicht lange durch. Nicht einmal fünf Prozent der Bevölkerung erreichen die gesetzten Ziele, sagte Neuropsychologin Barbara Studer am Neujahrsempfang in Lenzburg. Woran scheitern die übrigen gut 95 Prozent?

Laut der Spezialistin liebt das menschliche Gehirn die Routine. «Gegen alles, was wir anders machen wollen als gewohnt, sträubt sich das Gehirn zunächst», erklärte Studer. Anschaulich und humorvoll gab sie anschliessend ein paar Impulse, wie die menschliche Steuerzentrale überlistet werden kann. Mit kleinen Schritten zu grossen Veränderungen, heisst die Zauberformel gemäss der Fachfrau. Wer also mehr Sport machen will, sollte nicht gleich mit hundert Liegestützen starten – laut Studer reichen zwei zum Anfang.