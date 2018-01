Schlagfertigkeit, Wortwitz, Erzähltalent, Einsatzbereitschaft, eiserner Wille, Kampfgeist und Ausdauer charakterisieren die Singlefrau. Sie legt jedoch Wert auf die Tatsache, dass sie nicht zu jener Sorte Menschen gehört, die mit dem Kopf durch die Wand gehen. «Man muss die Signale erkennen und auf den letzten Kick verzichten, wenn es keinen Sinn mehr macht, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.»

Am Himalaja gebremst

Möglicherweise hat diese Lebensmaxime Brigitte Vogel sogar einmal das Leben gerettet. 2013 hat sie als Probandin an einer höhenmedizinischen Forschungsexpedition in den Himalaja teilgenommen. Ihr erklärtes Ziel war es, am Schluss auf dem 7000 Meter hohen Himlung Himal zu stehen.

In der Nacht vor der Schlussetappe spürte sie jedoch, dass sie nicht fit genug war für das anspruchsvolle letzte Stück zum Gipfel. In der Einsamkeit des eiskalten Zeltes hätten Ehrgeiz und Verstand neun Stunden lang miteinander gefochten. Heute kann sie ohne Reue über den Verzicht sprechen, in der ersten Zeit jedoch sei er ihr als persönliches Versagen gleichgekommen, erzählt sie.

Ein weiterer Kampf hat sich für Vogel nicht ausgezahlt. Auch das hat sie anfänglich sehr geschmerzt. Bis zuletzt hat sie für den Erhalt des Berufsbildungszentrums Niederlenz (BBZ) gekämpft und diesen erst aufgegeben, als sich die Schweizerischen Gemeinnützigen Frauen an einer ausserordentlichen Generalversammlung in Lenzburg vor zwei Jahren gegen eine Weiterführung der Trägerschaft aussprachen.

Fast 30 Jahre hat Vogel in der Ausbildungsstätte in Niederlenz verbracht. Zuerst als Lernende und die letzten 14 Jahre als Schulleiterin und später auch Vorsitzende der Geschäftsleitung. «Ich habe die berufliche Chance gepackt, die sich mir hier geboten hat.» Auch wenn sie als Gewerbeschullehrerin in der Berufsschule Lenzburg eine neue professionelle Zukunft gefunden hat, so unterstützt sie das BBZ bis zur ordentlichen Schliessung in den nächsten Monaten.

Ständerat This Jenny politisiert

Brigitte Vogel schmunzelt, wenn sie sich «als geglückte Integration aus dem Osten» bezeichnet. «Auch wenn ich hier wohne und verwurzelt bin, bin ich keine richtige Aargauerin.» Und schon gar nicht sei der Gofi ein Ersatz für die Glarner Berge, von denen sie herkomme.

Im Gespräch schimmert immer wieder der Glarner Dialekt durch. Und der Respekt gegenüber den Menschen, die sie geprägt haben: Das Elternhaus, die Liebe zur Natur und alt Ständerat This Jenny, der ihr politisches Interesse geweckt hat und mit dessen Familie man freundschaftlich verbunden war.