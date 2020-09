Dem Ortskern den Dorfcharakter bewahren – eine Häuserschlucht wird es nicht geben

«Wir wollen keine Häuserschlucht im Dorfkern, sondern eine zeitgemässe Mischnutzung, ohne dass dabei das charakteristische Dorfbild verloren geht», sagt der für Raumplanung und Bau zuständige Gemeinderat Anton Grob. Die Entwicklung im besagten Perimeter gestalte sich jedoch anspruchsvoll. «Mit der Verbreiterung der Strasse und dem Bau des Trottoirs sind die Häuser mittlerweile sehr nahe an die Kantonsstrasse gerückt. Die gesetzlich vorgegeben Grenzabstände sind nicht mehr gegeben. Müssen die bis zu 200 Jahre alten Häuser ersetzt werden, stehen die Bauherren vor grossen Herausforderungen», so Grob.

Die Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO), welche diesem Wachstum Rechnung trägt, zieht sich hin. Um die Entwicklung im Dorfkern nicht zu gefährden, hat der Gemeinderat im letzten Jahr über das Gebiet östlich der Kantonsstrasse von der Rössligasse bis zum Stierenweg eine Planungszone verhängt und mit einem Masterplan mögliche Zukunftsszenarien erarbeitet. Der Plan liegt nun im Entwurf vor. Dabei wurde festgelegt, dass sich künftige Bauten in ihrer Erscheinung, im Ausmass und in Proportionen nach der herkömmlichen Bauweise im Ortskern zu richten haben.

In den vergangenen Monaten hat der Gemeinderat Gespräche mit den Grundeigentümern geführt und sondiert, ob bei Liegenschaftsnachbarn allenfalls Interesse an einem gemeinsamen Vorgehen besteht. Dem sei jedoch nicht so, erklärt Anton Grob. Der grösste Landbesitzer in diesem Gebiet ist die Ortsbürgergemeinde Niederlenz.

Nun wird der Masterplan dem Volk zur Vernehmlassung vorgelegt. In den kommenden Tagen wird das Dokument auf der Website der Gemeinde Niederlenz aufgeschaltet.