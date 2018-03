Nun ist klar, mit welcher List Thomas N. ins Haus der Familie Schauer kam. Er gab sich gegenüber Carla Schauer als Mitarbeiter des Schulpsychologen Dienstes aus. Das geht aus der Anklageschrift hervor, welche die Staatsanwaltschaft am Montagmorgen verschickt hat. Zudem, dass er den sexuellen Missbrauch mit dem jüngsten Opfer filmte und bereits eine Liste mit potenziellen weiteren Opfern führte.

Ursprünglich hatte er, der seit Jahren um seine pädophile Neigung wusste, beabsichtigt, den 13-jährigen Davin Schauer auf dem Schulweg zu entführen. Dieser war ihm schon vor längerer Zeit aufgefallen. Irgendwann reifte bei ihm die Idee, sich mit einer List Zugang zum Haus der Familie zu verschaffen.

In der Anklageschrift wird minutiös beschrieben, wie die Tat ablief. Die List war äusserst heimtückisch: Am Morgen des Tattages ging er zwischen 5.30 und 6 Uhr mit seinen beiden Hunden spazieren und kam am Haus der Familie Schauer vorbei. Obwohl er dort ein weisses Auto stehen sah, das gemäss seiner Vermutung dem Lebenspartner von Carla Schauer gehörte, entschloss er sich zur Tat. Dazu nahm er seinen gepackten Rucksack mit. In diesem befanden sich 6 Flaschen Fackelöl, Kabelbinder, ein Messer, ein elektrischer Anzünder, Klebeband, Handschuhe, ein Mundschutz und Sexspielzeug.

Gefälschter Brief von Kreisschule

Auf dem Weg zum Haus kam ihm ein weisses Auto entgegen, es war vermutlich jenes des Lebenspartners von Carla Schauer. Zwischen 7.30 und 8 Uhr klingelte er an der Haustür. Carla Schauer öffnete ihm. Er zeigte ihr einen gefälschen Brief der Kreisschule Buchs-Rohr, wo ihr Sohn Davin zur Schule ging. Er gab sich nun als Mitarbeiter des Schulpsychologischen Dienstes aus und gab an, dass an dieser Schule ein Mädchen bis zum Suizid gemobbt worden sei und Davin Schauer dran beteiligt gewesen sei. Er müsse nun mit ihr darüber sprechen.

Carla Schauer war fassungslos. Sie bat ihn ins Haus und bot ihm einen Kaffee an. Nach einem 20-minütigen Gespräch mit Thomas N. weckte sie ihren Sohn Davin. Nun unterhielt sich Thomas H. mit diesem.

Er bedrohte den 13-jährigen Sohn und zwang Carla Schauer, ihren 19-jährigen Sohn und dessen 21-jährige Freundin zu fesseln und zu knebeln. Auch der jüngere Sohn wurde danach gefesselt.

Thomas N. sagte Carla Schauer, es gehe ihm nur ums Geld. Sie müsse bei der Bank Geld abheben und es ihm hierherbringen. Dann werde er gehen.