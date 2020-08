Das Wachstum hat seinen Preis: Die Gemeinde benötigt einen neuen Kindergarten

Übernächste Woche stimmen die Staufner an der wegen Corona verschobenen Sommergmeind über den Kredit für die Doppel-Sporthalle ab. Kostenpunkt: 8,7 Millionen Franken. Wenige Monate später steht an der Wintergmeind bereits das nächste Grossprojekt an: Staufen benötigt einen neuen Kindergarten.

Dieser soll zwischen dem Zopfhuus und dem Gemeindehaus entstehen. «Dank Prognosen der Geburtenzahlen können wir einen Blick in die Zukunft werfen, es zeigt sich, dass wir mehr Platzbedarf haben werden», sagt Katja Früh Haas, die als Gemeinderätin unter anderem für die Bildung, Schul- und Kindergartenanlagen zuständig ist.

Erstellt wird ein Holzgebäude

Staufen verfügt derzeit über zwei Kindergartenabteilungen in der Konsumstrasse, eine im Ausserdorf und zwei Abteilungen, die in der Schule integriert sind. «Die Strategie ist, dass wir die Kindergartenabteilungen in der Schule wieder rausnehmen können, um dort mehr Schulraum zu haben», sagt Gallus Zahno, Gemeinderat für Bau- und Raumplanung, Gemeindeliegenschaften.