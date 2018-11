Keine lange Diskussion, umso länger jedoch die Gesichter des Gemeinderats an der Wintergmeind in der Mehrzweckhalle Schofise am Mittwochabend. Der Verpflichtungskredit von 847'000 Franken für ein Trottoir auf der Seetalstrasse wurde schon nach kurzer Diskussion bachab geschickt.

Mit 38 Ja- zu 53 Nein-Stimmen war das Verdikt der Stimmbürger deutlich. Mit diesem Ergebnis hat auch der Gemeinderat nicht gerechnet, bestätigte Gemeindeammann Roland Huggler gestern auf Anfrage. Auch für Huggler persönlich kam das Resultat überraschend. Nicht zuletzt deshalb, weil der Wunsch, die 275 Meter lange Lücke in der Fussverbindung zwischen der Talhardstrasse und dem Haselweg zu schliessen, vor zwei Jahren aus der Bevölkerung gekommen war. Sozusagen als «logische Fortsetzung der Nord-Süd-Verbindung für Fussgänger». Ein Argument, dem der Gemeinderat zu folgen vermochte. Dessen Haltung erklärt Huggler so: «Im Schoren sind in den vergangenen Jahren Tausende Arbeitsplätze entstanden. Hinzu kommen verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, die man auch zu Fuss direkt erreichen können sollte. Und bald gibt es noch einen McDonald’s, dieser wird zurzeit gebaut.»

Das Trottoir sollte im Rahmen der geplanten Sanierung der Seetalstrasse (Teilprojekt 5: Strecke Kreisel Kehrbrunnen Richtung Coop Verteilzentrum bis Haselweg) in zwei Jahren eingebaut werden. Die ursprünglichen Pläne des Kantons hatten das Projekt nicht vorgesehen, weshalb der Gemeinderat auf Wunsch seiner Bevölkerung beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt vorstellig geworden war.

An den Gesamtkosten von 847'000 Franken hätte sich Schafisheim mit 398'000 Franken beteiligen müssen. Dieser Betrag war denn auch einer der Brennpunkte in der Diskussion vorgestern Abend. Die Höhe der Kosten kam beim Souverän gar nicht gut an. «Zu teuer», hiess es. Eine direkte Verbindung sei nicht nötig, man könne den Weg durch die Quartiere wählen, um ans Ziel zu gelangen.

Die Diskussion ausgelöst hatten Anwohner aus dem Talhard-Quartier, das an die Seetalstrasse angrenzt. Für das zwei Meter breite Trottoir müssten rund 650 Quadratmeter Land abgetreten werden. Damit war man nicht einverstanden. Die Opposition kam vor allem aus Kreisen, die von der Landabtretung betroffen gewesen wären.

Eine sichere Verbindung für Fussgänger über die Hauptstrasse vom Dorf in das Gebiet Schoren wäre wünschenswert, doch werde man den demokratisch gefällten Entscheid respektieren, sagte Huggler. Ein bisschen verwundert zeigte sich der Ammann darüber, dass von den ursprünglichen Interessenten am Bau des Trottoirs an der Gmeind niemand das Wort ergriff.