Ammerswil

Ammann: Marianne Horner (1969, parteilos, neu)

Vizeammann: Stefan Kiener (1970, parteilos, neu), Daniel Wellinger (1972, parteilos, neu)

Alle Kandidierenden: Marianne Horner (1969, parteilos, bisher), Stefan Kiener (1970, parteilos, bisher), Daniel Wellinger (1972, parteilos, bisher), Arthur Immer (1968, parteilos, bisher), Rita Brunner (1966, parteilos, neu)

Beinwil am See

Ammann: Peter Lenzin (1948, FDP, bisher)

Vizeammann: Matthias Räber (1965, FDP, bisher)

Alle Kandidierenden: Peter Lenzin (1948, FDP, bisher), Matthias Räber (1965, FDP, bisher), Jacqueline Widmer (1967, SP, bisher), Thomas Wiederkehr (1963, FDP, bisher), Christoph Giger (1963, SVP, bisher), Remo Gloor (1986, SVP, neu)



Birrwil

In Birrwil wurde der Gemeinderat im Mai gewählt, bestimmt werden müssen noch Ammann und Vizeammann.

Ammann: Max Härri (1964, SVP, bisher)

Vizeammann: Martina Jenni (bisher)

Boniswil

Ammann: Gérald Strub (FDP, bisher)

Vizeammann: Roland Balmer (SVP, bisher)

Alle Kandidierenden: Gérald Strub (FDP, bisher), Roland Balmer (SVP, bisher), Rainer Sommerhalder (parteilos, bisher), Dietmar Schrödinger (SVP, neu), Monika Hermann (parteilos, neu)

Brunegg

Präsidium: Ruth Imholz Strinati (1973, parteilos, bisher)

Vizepräsidium: Beatrice Zandonella Klingele (1958, parteilos, bisher)

Alle Kandidierenden: Ruth Imholz Strinati (1973, parteilos, bisher), Beatrice Zandonella Klingele (1958, parteilos, bisher), Peter Schmid (1951, parteilos, bisher), Jörg Vogelsang (1961, parteilos, bisher), Michael van Toom (1980, parteilos, neu)

Dintikon

Ammann: Ruedi Würgler (1965, FDP, bisher)

Vizeammann: André Meyer (1971, FDP, bisher)

Alle Kandidierenden: Ruedi Würgler (1965, FDP, bisher), André Meyer (1971, FDP, bisher), Armin Gloor (1971, SVP, bisher), Monika Cacioppo-Hitz (1969, parteilos, bisher), Kurt Beck (1981, SVP, neu)

Dürrenäsch

Ammann: Andrea Kuzma (1976, SVP, bisher)

Vizeammann: Stefan Fischer (1974, FDP, neu)

Alle Kandidierenden: Andrea Kuzma (1976, SVP, bisher), Stefan Fischer (1974, FDP, bisher), Werner Schlapbach (1951, SVP, bisher), Peter bieri (1959, parteilos, neu), Brigitt Honauer (1963, parteilos, neu), Thomas Sauder (1977, parteilos, neu)

Egliswil

In Egliswil endet die Frist für die Gememeinderatskandidatur erst am 8. September. Der erste Wahlgang findet am 22. Oktober statt.

Fahrwangen

Ammann: Patrick Fischer (1970, glp, bisher)

Vizeammann: Thomas Erismann (1970, parteilos, bisher)

Alle Kandidierenden: Patrick Fischer (1970, glp, bisher), Thomas Erismann (1970, parteilos, bisher), Simone Diem Kabiri (1975, parteilos, bisher), Christian Tschannen (1971, parteilos, bisher), Silvan Zülle (1964, parteilos, bisher)

Hallwil

Ammann: Walter Gloor (1951, parteilos, bisher)

Vizeammann: Daniel Lüscher (1962, parteilos, bisher)

Alle Kandidierenden: Walter Gloor (1951, parteilos, bisher), Daniel Lüscher (1962, parteilos, bisher), Christian Müller (1960, parteilos, bisher), Lukas Kraus (1969, parteilos, bisher), Susanne Stumpf (1967, parteilos, bisher)

Hendschiken

Leider waren am Freitag keine Angaben zu erhalten.

Holderbank

Ammann: Herbert Anderegg (1958, parteilos, bisher)

Vizeammann: Urs Pfründer (1968, parteilos, bisher)

Alle Kandidierenden: Herbert Anderegg (1958, parteilos, bisher), Urs Pfründer (1968, parteilos, bisher), Werner Schneider (1957, parteilos, bisher), Roger Luginbühl (1969, parteilos, bisher), Sonja Gygli (1971, parteilos, bisher)

Hunzenschwil

Ammann: Urs Wiederkehr (1965, Einwohnervereinigung Hunzenschwil, neu)

Vizeammann: Urs Gall (1956, FDP, bisher), Robert Hochstrasser (1964, SVP, neu)

Alle Kandidierenden: Urs Wiederkehr (1965, Einwohnervereinigung Hunzenschwil, bisher), Urs Gall (1956, FDP, bisher), Robert Hochstrasser (1964, SVP, bisher), Daniel Gygax (1961, SVP, bisher), Markus Westermeier (1975, Einwohnervereinigung Hunzenschwil, neu), Reto Sterki (1966, parteilos, neu)

Leutwil

Leider waren am Freitag keine Angaben zu erhalten.

Lenzburg

Stadtpräsidium: Daniel Mosimann (1958, SP, bisher)

Vizepräsidium: Franziska Möhl-Wey (1962, CVP, bisher)

Alle Kandidierenden: Daniel Mosimann (1958, SP, bisher), Franziska Möhl-Wey (1962, CVP, bisher), Martin Steinmann (1956, FDP, bisher), Martin Stücheli (1954, SVP, bisher), Andreas Schmid (1988, FDP, bisher), Beat Hiller (1956, glp, neu), Beatrice Burgherr (1960, SP, neu)

Meisterschwanden

Präsidium: Ueli Haller (1966, SVP, bisher)

Vizepräsidium: Dieter Studer (1965, FDP, neu)

Alle Kandidierenden: Ueli Haller (1966, SVP, bisher), Dieter Studer (1965, FDP, bisher), Fritz Früh (1963, parteilos, bisher), Christoph Häusermann (1974, FDP, neu), Priska Notter (1969, parteilos, neu), Michelle Rüttti (1985, SVP, neu)

Möriken-Wildegg

Ammann: Hans-Jürg Reinhart (1958, SVP, bisher)

Vizeammann: Markus Eichenberger (1971, SP, neu)

Alle Kandidierenden: Hans-Jürg Reinhart (1958, SVP, bisher), Markus Eichenberger (1971, SP, bisher), josef Niederberger (1964, CVP, bisher), Beat Fehlmann (1965, SVP, bisher), Jeanine Glarner (1984, FDP, neu), Thomas Gischig (1994, parteilos, neu)

Niederlenz

Ammann: Jürg Link (1961, SP, bisher)

Vizeammann: Heiri Zobrist (1958, SVP, bisher)

Alle Kandidierenden: Jürg Link (1961, SP, bisher), Heiri Zobrist (1958, SVP, bisher), Thomas Hofstetter (1957, SVP, bisher), Rita Eigensatz (1965, FDP, bisher), Anton Grob (1953, parteilos, bisher)

Othmarsingen

Leider waren am Freitag keine Angaben zu erhalten.

Rupperswil

Ammann: Rudolf Hediger (1957, SVP, bisher)

Vizeammann: Claudia Klein (1963, FDP, bisher)

Alle Kandidierenden: Rudolf Hediger (1957, SVP, bisher), Claudia Klein (1963, FDP, bisher), Beatrice Köbeli (1957, SVP, bisher), Mirjam Tinner (1959, parteilos, bisher), Erich Hediger (1967, SVP, bisher), Daniel Marti (1988, CVP, neu)

Seengen

Ammann: Jörg Bruder (1969, FDP, bisher)

Vizeammann: Thomas Lindenmann (1973, SVP, neu)

Alle Kandidierenden: Jörg Bruder (1969, FDP, bisher), Thomas Lindenmann (1973, SVP, bisher), Regula Hechler (1960, FDP, bisher), Hannes Bopp (1966, SP, neu), Beat Jung (1956, parteilos, neu), Sascha Kessler (1974, parteilos, neu), Peter Sandmeier (1973, SVP, neu), Eli Wengenmaier (1975, parteilos, neu)

Seon

Ammann: Erich Lüdi (1965, FDP, neu), Hans Peter Dössegger (1954, SVP, neu)

Vizeammann: Andrea Hollinger-Fuchs (1964, parteilos, neu)

Alle Kandidierenden: Erich Lüdi (1965, FDP, bisher), Hans Peter Dössegger (1954, SVP, bisher), Andrea Hollinger-Fuchs (1964, parteilos, bisher), Edwin Rohr (1950, SP, bisher), Peter Wernli (1957, SVP, neu), Markus Rihner (1969, CVP, neu)



Schafisheim

Ammann: Roland Huggler (1954, SVP, neu)

Vizeammann: André Kreis (1955, Freie Wählerinnen und Wähler, neu)

Alle Kandidierenden: Roland Huggler (1954, SVP, bisher), André Kreis (1955, Freie Wählerinnen und Wähler, bisher), Markus Zogg (1979, EVP, neu), Nadine Widmer-Müller (1975, SVP, neu), Michael Letic (1992, Freie Wählerinnen und Wähler, neu), Simonetta Cator Stirnemann (1963, FDP, neu), Marcel Müller (1957, SVP, neu)

Staufen

Ammann: Otto Moser (1957, SVP, bisher)

Vizeammann: Katja Früh Haas (1975, parteilos, neu)

Alle Kandidierenden: Otto Moser (1957, SVP, bisher), Katja Früh Haas (1975, parteilos, bisher), Pascal Furer (1971, SVP, bisher), Gallus Zahno (1958, parteilos, neu), Urs Welti (1977, parteilos, neu)