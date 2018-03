Thomas N. beschönige im Brief zwar nichts. "Den Begriff Entschuldigung habe ich in diesem Brief nicht gesehen", stellt er aber auch fest.

Der Brief könnte als eine Art taktisches Manöver gesehen werden, sagt der forensische Psychiater Thomas Knecht. "Im Zeichen der positiven Selbstdarstellung", so Knecht.

Am Prozess sagte Opferanwalt Carlo Borradori, der die Stiefschwestern der getöteten Kinder vertritt, dass auch sie den Brief nicht gelesen haben. «Sie mussten sich anstrengen, den enormen Schmerz, den Sie ihnen zugefügt haben, zu überleben», sagte er an Thomas N. gerichtet. (pz)