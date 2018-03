Man kennt es aus den Ferien. Wenn die Italiener einen brüchigen Palazzo restaurieren, hängen sie eine Blache mit der Fassade des Gebäudes vor das Gerüst, damit der Anblick nicht verschandelt wird. Lenzburg hat jetzt zum ersten Mal auch eine solche Blache. Sie hängt an der dem Schlosshof zugewandten Seite des Ritterhauses.

Am Mittwoch konnte Daniel Mosimann, Präsident der Stiftung Schloss Lenzburg, das fest montierte Hightech-Tuch begutachten. «Ich habe eigentlich erwartet, dass wir die Blache zusammen herabrollen lassen», sagte er zu Gerhard Hanhart, Verwaltungsrat der Hypothekarbank Lenzburg. Die Hypi, die im Juni ihr 150-Jahre-Jubiläum auf dem Schloss feiert, hat für die Blache geblecht. Die Bank und das Schloss sind eng verflochten. Sie stellt traditionellerweise den Quästor für die Stiftung, momentan ist es Hypi-CEO Marianne Wildi.

Stadt zahlt einen Viertel

Die Restaurierung des Ritterhauses ist Teil der grössten Fassaden-Sanierung seit den 80er-Jahren. Letztes Jahr wurde mit der Landvogtei und der Ostbastion begonnen, dieses Jahr gehen die Arbeiten beim Ritterhaus und beim Stapferhaus weiter. Während die Arbeiten das Schloss präservieren und an der Optik möglichst wenig verändern sollen, wird sich dieses Jahr für die Stiftungen Schloss Lenzburg und Stapferhaus einiges ändern. 1,9 Millionen Franken kostet das Facelifting der Burg. Eine Zahl, die bisher ein gut gehütetes Geheimnis war. Die Stadt Lenzburg beteiligt sich – als einzige Standortgemeinde eines Aargauer Schlosses – mit einem Viertel an den Kosten am Unterhalt der Burg.