Wer liebt es nicht, an einem heissen Spätsommertag in eine knackige Aprikose zu beissen?», fragte Landwirtschaftsdirektor Markus Dieth. Wie Umfragen ergeben haben, lieben das nicht alle Kunden. Einige mögen die Aprikosen knackig und säuerlich, andere haben die Früchte lieber, wenn sie weich und saftig sind. Der Seenger Bauer Röbi Siegrist, der dieses Jahr seinen ersten Folientunnel in Betrieb nimmt, mag nur die saftigen. «Wenn ich schon nur an die Haut einer eher sauren Aprikose denke, bekomme ich gleich Gänsehaut», sagt er. Wie die Aprikose schmeckt, bestimmen neben Wetter und Anbau ihre Sorte. Aprikosensorten sind das Spezialgebiet von Danilo Christen. Am Forschungszentrum Agroscope in Conthey – im Kanton Wallis – tüftelt er an der Aprikose und kennt 160 verschiedene Sorten. Bei öffentlichen Degustationen mussten Konsumenten das Aussehen und den Geschmack von Aprikosen bewerten. «Dabei hat sich gezeigt, dass die verkosteten Personen insgesamt sehr zufrieden sind mit den getesteten Aprikosen und diese auch regelmässig konsumieren», sagt Christen. Gerade weil die Früchte so gut nachgefragt seien, seien der Schutz und die Züchtung dieser Kultur wichtig. Ziel ist es, robuste Aprikosenbäume zu züchten, die Schädlingen wie der Kirschessigfliege oder Krankheiten wie der Blütenmonilia widerstehen können. Und gleichzeitig gut aussehen und gut schmecken. Bei der Degustation am gestrigen Anlass hat sich herausgestellt, dass die schönsten Früchte nicht unbedingt am besten schmecken. Die geschmackliche Siegerin, eine plumpe gelbe Frucht, die ohne orange Wangen, dafür mit einem herrlich süssen Fruchtfleisch überzeugte, bezeichnete Christen als «wüst». (JGL)