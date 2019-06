Das Strandbad Seerose Meisterschwanden hat letztes Jahr den Eingangsbereich modernisiert. Zudem gabs einen Liegesteg. Dieser war in der ersten Saison bereits derart beliebt, dass er jetzt verlängert wird. Das Strandbad Seerose Meisterschwanden gehört einer Aktiengesellschaft mit rund 200 eingetragenen Aktionären. Es verzeichnete im letzten Jahr über 20 000 Eintritte. Die Rechnung konnte mit einem Reingewinn von 50 200 Franken abgeschlossen werden.

Erfreulich waren die Zahlen auch im Strandbad Beinwil am See. Es kamen 2018 über 60 000 Besucher. Der Betrieb lief so gut, dass der Gemeinderat schrieb: «Dank des schönen Sommers 2018 liegen die Strandbadeinnahmen und die Parkgebühren weit über dem Voranschlag.» Die Parkgebühren sind auf diese Saison hin noch erhöht worden. Neu zahlen die Autofahrer am Samstag und Sonntag 1.50 Franken pro Stunde – und das rund um die Uhr. Im Bad selber wurde einzig eine Garderobe in einen Sanitätsraum umgewandelt. (uhg)