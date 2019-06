Das Eidgenössische Turnfest 2019 (ETF) in Aarau ist Vergangenheit. Die Erinnerung daran dürfte beim Turnverein Lenzburg noch lange nachklingen. Die Lenzburger Riegen zeigten am ETF starke Leistungen, wie man sie in diesem Ausmass nicht unbedingt erwartet hatte.

Vereinspräsident Marin Hartmann hat gut lachen. An der letzten Generalversammlung vor wenigen Monaten erst war der 28-Jährige zum Präsidenten des TV Lenzburg gewählt worden. Die erreichten Resultate habe er sich nicht einmal in seinen kühnsten Träumen vorzustellen gewagt, sagt er. Umso mehr freue er sich nun, und zwar auch über jene Rangierungen, die nicht in die Kränze geführt hätten. «Jedes einzelne unserer Mitglieder ist stolz auf seine Leistung und darauf, den Vereins-Trainer tragen zu dürfen», erklärt Hartmann. Sieben Mal standen Damen oder Herren des Turnvereins Lenzburg an den vergangenen beiden Wochenenden am ETF auf dem Podest (siehe Box unten). So oft wie kein anderer Verein aus dem Kanton Aargau. Dass der Anlass in Aarau stattfand, sozusagen vor der Haustüre, ist das Sahnehäubchen auf die Erfolge der Lenzburger Equipen.

Viel Lob für die Zuschauer

Marin Hartmann, Flugzeug-Ingenieur bei der Swiss, hat aktiv an den Wettbewerben teilgenommen. Er war Teil der 70-köpfigen Lenzburger Riege, welche den dreiteiligen Vereinswettkampf bestritt. Hartmann gehörte zum Team, das in der Sparte «Boden» die Spitzennote 9,9 holte. In der Schlussabrechnung hat es Lenzburg auf Platz 14 von 113 teilnehmenden Vereinen geschafft.

Marin Hartmann schwärmt vom Turnfestgeist von Aarau. Die Wettkampfstätten seien gut besucht gewesen, das Publikum sagenhaft und auf Tribüne und Zuschauerplätzen habe eine unglaubliche Atmosphäre geherrscht. «Als Aktiver hat man regelrecht Hühnerhaut gekriegt», erzählt er. Das sei der Moment, wofür man das ganze Jahr «chrampfed», sei ihm durch den Kopf geschossen. «Das Publikum peitschte uns regelrecht zu Höchstleistungen», ist Hartmann überzeugt.

Marin Hartmann kann sich ein Leben ausserhalb der Turnhalle kaum vorstellen. In eine Turnerfamilie hineingeboren, sei er schon als kleiner Junge vom Turnvirus gepackt worden, erzählt er. Und er gerät geradezu ins Schwärmen, wenn er über die Faszination des Turnsports spricht, der den Körper ganzheitlich kräftige und die koordinativen Fähigkeiten fördere. «Beim Turntraining lernt man sich und seinen Körper in- und auswendig kennen.»

Einzig mit zwei Kunstturnriegen

Beim TV Lenzburg wird sowohl Spitzen- wie auch Breitensport gepflegt. «Wir haben verschiedene Riegen. Bei uns können alle mitmachen», sagt Hartmann. Die Freundschaftspflege gehöre zum Lenzburger Turnerspirit, man treffe sich auch ausserhalb der Halle. Der junge Vereinspräsident verhehlt jedoch nicht, dass der über 160-jährige Turnverein durchaus sportliche Ambitionen hegt. So existieren im Kanton Aargau nur noch drei Vereine mit einer Kunstturnriege für Damen, sieben führen eine Herrenriege. Lenzburg ist jedoch der einzige Verein im Aargau, der Kunstturnen für beide Geschlechter anbietet. Hier haben Spitzenturner aus der Region wie Oliver Hegi, Christian Baumann, Anina Wildi und Leonie Meier (verletzungsbedingt nicht am ETF) eine sportliche Heimat gefunden. Man kooperiert eng mit dem Aargauer Turnzentrum in Niederlenz. Das fange bereits bei der Nachwuchsförderung an, so Hartmann.

Nach den sportlichen Erfolgen in Aarau bleibt den Lenzburgern kaum Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Bereits stehen die nächsten Wettbewerbe und Auftritte auf dem Programm der ambitionierten Riegen: die Gymnaestrada in Dornbirn (A) am ersten Juli-Wochenende, die Schweizer Meisterschaft im Team Aerobic Ende Oktober und die Gymotion im Hallenstadtion Zürich Anfang 2020.