Der Kugelfang der 300-Meter-Schiessanlage liegt in der Landwirtschaftszone und muss saniert werden. Dies verlangt das Gesetz. Denn die Munition, die dort liegt, enthält gefährliche Schwermetalle, allen voran Blei, und kontaminiert den Boden. Noch bis Ende 2020 beteiligen sich Bund und Kanton an der Sanierung. Um diese Frist nicht zu verpassen, legt der Gemeinderat der Othmarsinger Sommergmeind am kommenden Freitag einen Kreditantrag über 305'300 Franken vor, wovon die Gemeinde rund 134'000 Franken übernehmen muss.

In einem weiteren Schritt soll das Volk über die Zukunft des Schiessbetriebs entscheiden. Damit die Schützen nach der Sanierung weiterhin die Anlage benützen können, müsste diese mit künstlichen Kugelfangkästen für 55'000 Franken aufgerüstet werden. An der Sommergmeind befinden die Othmarsinger über zwei Varianten: Der Kredit für die Aufrüstung sei zu genehmigen; oder aber der Schiessbetrieb sei einzustellen und der 140-jährige Verein soll die Schiessanlage eines anderen Vereins mitbenützen.

Der Gemeinderat favorisiert die Einstellung des Betriebs. «Wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt», sagt Ammann Hans Rätzer, «und der Entscheid fiel uns nicht leicht». Der Gemeinderat sei aufgrund der Fakten zum Schluss gekommen, dass die Vorteile für das Dorf bei einer Einstellung überwiegen. Der Weiterbetrieb wäre mit Kosten verbunden: So müssten unter anderem die veralteten Trefferanzeigen bis in den nächsten vier Jahren für rund 120'000 Franken ersetzt werden. Dass die zwölf aktiven der 24 Mitglieder auswärts schiessen müssten, sieht der Gemeinderat als Chance: «Wir glauben, dass die Schützengesellschaft langfristig nur überleben kann, wenn sie sich regional organisiert und die Kräfte mit anderen Schützengesellschaften bündelt», so Rätzer.