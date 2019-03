Die Baubewilligung für den Wohnbereich der Grossüberbauung «In den Matten» liegt vor. Noch sind auf dem Areal der einstigen Grossmetzgerei Marti jedoch keine Bagger aufgefahren. Trotzdem atmet man in Othmarsingen auf. Das Ende der einst geruchsintensiven Nachbarschaft auf dem 2,5 Hektaren grossen Grundstück ist in Griffnähe. «Ende Jahr beginnen die partiellen Rückbauarbeiten der bestehenden Liegenschaften. Anschliessend werden die neun neuen Liegenschaften in drei Etappen realisiert», erklärt Roland W. Schlegel von Eiffage Construction.

In drei Etappen aufteilen

Als das französische Bauunternehmen Eiffage Construction im Frühling 2018 die Priora AG Generalunternehmung übernahm, befand sich in deren Portefeuille unter anderem das Othmarsinger Bauprojekt «In den Matten». Ein halbes Jahr später lag die Baubewilligung für das von FSP Architekten AG, Spreitenbach, ausgearbeitete Projekt auf dem Tisch. Auf das Baugesuch sei keine einzige Einwendung eingegangen, freut sich Roland W. Schlegel. Das Architekturbüro aus Spreitenbach hatte zuvor bereits den Gestaltungsplan erstellt. «FSP-Architekten waren mit den Verhältnissen vor Ort und den Bedürfnissen der Gemeinde vertraut», begründet Bauherren-Vertreter Schlegel die Wahl des Architekten für die Realisierung des Projekts. Man habe eine «kreative Lösung» für das neue Othmarsinger Quartier gefordert, so Schlegel. Das Ergebnis: Neun vierstöckige (inklusive Attika) Gebäude mit total 162 2,5- bis 4,5-Zimmer-Wohnungen, die über das gesamte Gelände verteilt sind. «Die Streuung der verschiedenen Gebäudekörper soll an gestrandete Findlinge einer Schwemmlandschaft erinnern», hatte es in den Unterlagen zum Baugesuch geheissen. Hinzu kommen 258 Autoabstellplätze, 241 (189 für Käufer beziehungsweise Mieter und 52 für das Gewerbe) in einer neuen Tiefgarage und 17 oberirdische Parkplätze.