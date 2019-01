Seit Saisonende wird in der Badi gebaut, das erste Mal seit Jahrzehnten. Die in die Jahre gekommenen Anlagen haben die Arbeiten dringend nötig. So wurde das bisherige Sanitärgebäude gleich komplett ersetzt. «Das alte Sanitärgebäude ist bereits abgebrochen und das neue aus Holz errichtet», sagt Renato Mazzocco. Der Sekretär des Aargauischen Gewerkschaftsbundes ist Leiter Finanzen des Arbeiterstrandbads. Das nun am selben Ort errichtete Holzgebäude wird neben neuen Duschen und Garderoben auch die Kasse, den Kiosk und das Lädeli beherbergen.

Auch nächste Saison müssen sich Badifans gedulden, denn die ersten zwei Monate werden noch für die Bauarbeiten reserviert sein. Geschieht der Saisonstart üblicherweise Anfang April, ist die Wiedereröffnung nun auf den 1. Juni, einen Samstag, geplant. Eine Woche später soll dann das offizielle Eröffnungsfest folgen. «Dazu verrate ich aber noch keine Details», sagt Mazzocco. Sonnenanbeter dürfen dafür darauf hoffen, dass die Baupause vielleicht auch etwas kürzer dauert, denn: «Ich will lieber etwas früher eröffnen als die Architektinnen, aber das liegt in der Natur der Sache», schmunzelt Mazzocco. Sobald die Bauarbeiten vorbei seien, werde die Badi ihre Türen auf jeden Fall baldmöglichst öffnen, und das könne durchaus auch schon in der zweiten Maihälfte sein.

Der Schnee sei soweit kein Problem: Diese Woche geschehen die letzten Aussenarbeiten, es geht um den Bau des grosszügigen Holz-Stegs, der entlang dem Hauptgebäude entsteht und ab Sommer zum Verweilen einladen soll. Der bisherige Balkon neben dem Kiosk wurde dafür abgerissen. Darauf folgt noch der Einbau der Fenster im neuen Sanitärgebäude, dann geht es für die nächsten Wochen um den Innenausbau. «Im März folgen dann die ganzen Aussenarbeiten mit dem Ansäen der Wiese und dem Pflanzen von Bäumen, sofern das Wetter stimmt – aber wir machen uns erst dann Sorgen, wenn der Schnee auch da ist», sagt Mazzocco.

Die Piazza entsteht im Frühling

Die neue Piazza wird verschiedene Sitz- und Liegegelegenheiten sowie zwei Ping-pong-Tische bieten. Holz, Platten und Bäume werden für sie auf dem zu zwei Seiten abschüssigen Gelände zu einer schönen Flanier- und Verweilfläche verbaut. Und bis zur Wiedereröffnung wird auch noch die Küche neu gemacht werden. Soweit sei man gut gestartet und voll im Plan, sagt Renato Mazzocco – «sowohl zeitlich als auch finanziell». Um die Stiftung zu entlasten, sei man aber weiter froh um jede Spende. Der Seedurchgang bleibt während der Arbeiten durchgehend geöffnet. Die Stiftung Arbeiterstrandbad ist während der Dreissigerjahre-Krise als Verein gegründet worden, um der arbeitenden Bevölkerung einen Platz am See zu sichern. In der Hochsaison hat die Badi rund 2000 Besucher am Tag.