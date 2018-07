Das Vermögen der Peter-Mieg-Stiftung ist aufgebraucht. Bereits vor längerer Zeit wurde deshalb beschlossen, das grosszügige Mieg-Anwesen am Sonnenberg in Lenzburg zu verkaufen. Das ist in breiten Kreisen bekannt.

Neu ist hingegen, wie viel Geld der Hausverkauf der Stiftung einbringen soll: 3,15 Millionen Franken muss ein Käufer hinblättern, wenn er das Haus «Sonnenberg» erwerben will. Zu diesem Preis wird die Liegenschaft derzeit auf verschiedenen einschlägigen Onlineportalen zum Kauf angeboten. Unter anderem auf der Website von Engel & Völkers, einem der Branchenspezialisten für Luxusimmobilien. Dort wird das Objekt «Sonnenberg» so beschrieben: «Die 13 Zimmer auf zwei Stockwerken mit drei Verandas lassen keinen Wunsch offen. Die Liegenschaft verfügt über diverse Neubauten wie einen Pavillon, ein Holzhaus für Anlässe mit Küche und Toilette und ein klimatisiertes Archiv.» Weiter ist die Rede von «viel Grünfläche, Schlossblick und Ausblick auf die Stadt Lenzburg».

Der Lenzburger Komponist, Maler und Publizist Peter Mieg hat das Haus Sonnenberg an der Schlossgasse von 1939 bis zu seinem Tod im Jahr 1990 bewohnt. Die Wohnräume in dem um 1770 erbauten Berner Landhaus sind nach Miegs Tod unverändert geblieben.

Keine Integration ins Museum

Seit Miegs Tod gehört das Haus mit dem grosszügigen malerischen Garten der vom Künstler gewünschten Mieg-Stiftung. Deren Hauptaufgabe ist die Pflege und Bewahrung seines Werks. Die Verkaufsabsicht der Mieg-Stiftung hat in Lenzburg politische Wellen geschlagen. Mit einer Anfrage an den Stadtrat hat die SP Interesse am Erhalt des Hauses in der heutigen Form deklariert. In seiner Antwort erklärte der Stadtrat, diese Möglichkeit sei aus finanziellen und praktikablen Gründen nicht gegeben. Zu diesem Schluss sei man nach ausführlichen Gesprächen mit verschiedenen Vertretern der öffentlichen Hand gekommen; unter anderem mit der Ortsbürgergemeinde Lenzburg, dem Kanton und mit Museum Aargau, mit dem eine Integration ins Museum diskutiert worden sei.