Die börsenkotierte Immobiliengesellschaft Hiag hat in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass sie das 280 Aren grosse Areal der Sulser Group in Brunegg von dem Logistikunternehmen gekauft hat.

«Durch die Übernahme ist Hiag nun mit zwei Arealen am attraktiven Logistik-Standort Brunegg vertreten», teilt das Unternehmen mit. Denn Hiag besitzt nur 200 Meter von Sulser entfernt noch ein weiteres Areal. Von dort aus operiert der auf die Belieferung von Kiosks und Tankstellen-Shops spezialisierte Grosshändler Lekkerland.

«Mit der Nähe zur Autobahn ist Brunegg natürlich ein sehr attraktiver Standort», sagt auch Gemeindepräsidentin Ruth Imholz. Sie freut sich über das Engagement von Hiag und Sulser: «Wir unterstützen das Vorhaben der Sulser Group und begrüssen die Standortentwicklung», sagt sie.

Die Sulser Group bleibe nun sicher für 15 Jahre an dem Standort und habe die Option, den Mietvertrag anschliessend um weitere zehn Jahre zu verlängern. Das Areal verfügt über ein Logistikcenter mit Hochregallager.

Zweiter Ausbau in vier Jahren

Der Standort wurde erst vor vier Jahren umfassend modernisiert und vergrössert, jetzt soll er erneut wachsen. Auf einer 55 Are grossen Landreserve plant die Sulser Group die Erweiterung der Lagerflächen und des Hochregallagers. In den nächsten Wochen will sich der Gemeinderat mit dem Unternehmen treffen, um die Einzelheiten des Ausbaus zu besprechen.

Danach rechnet Ruth Imholz damit, dass schon bald ein Baugesuch eingereicht wird, denn Sulser und Hiag möchten noch in diesem Jahr mit der Umsetzung beginnen. «Von Seite der Gemeinde wollen wir das Baugesuch möglichst schnell durchbringen. Da das Areal am Ende des Dorfs liegt, wo der Ausbau wenig stören dürfte, stehen die Chancen für eine zügige Abwicklung gut», sagt die Gemeindepräsidentin.

Erst vor vier Jahren hat Sulser sein in acht Monaten umgebautes Logistikcenter eingeweiht. Neben einer Rundumsanierung entstanden ein neuer Bürotrakt und vier weitere Andockstellen für Lastwagen. Herzstück war schon damals die Modernisierung des Hochregallagers, das für 8736 Paletten ausgelegt wurde.

Bei der Gemeinde kommt auch das Engagement von Immobilienentwickler Hiag gut an: «Wir freuen uns darüber, dass Hiag weiter in den Standort Brunegg investiert und hoffen, dass sich eine langfristige Beziehung entwickeln lässt», sagt Imholz.