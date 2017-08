«Wir haben den Jackpot noch nicht geknackt», sagt Lukas Häusler. Der junge Bio-Bauer steht auf der Weide oberhalb des Mooshofs am Fusse des Goffersbergs in Lenzburg. Mit Jackpot meint er das Brüten des Wiedehopfs, ein seltener Vogel, der in unseren Gegenden nicht mehr verbreitet ist. Der Natur- und Vogelschutzverein Lenzburg (NVSVL) will dem Vogel hier wieder ein Zuhause geben. Im letzten Mai hat der NVSVL zusammen mit Häusler 10 Nistplätze am Goffersberg eingerichtet. Dieses Jahr sind weitere 15 dazugekommen. Die Nistplätze sollen den Wiedehopf zum Brüten animieren. «Es wäre eine Sensation, könnten wir dem Wiedehopf in Lenzburg wieder eine Heimat geben», sagte er vor einem Jahr beim Start des Projekts (az berichtete). Ist ihm die Sensation gelungen? «Es gab bis jetzt noch kein Brutpaar», muss Häusler verneinen. Aber nach einem Jahr schon Resultate sehen zu wollen, sei eher unrealistisch. «Erst nach 20 Jahren ist es sinnvoll, ein Fazit zu ziehen.»