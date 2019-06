Nachdem der Regierungsrat im Frühling die Schliessung des KVs auf Ende Schuljahr 2019/20 angekündigt hatte, war die Option «Hünerwadelhaus» von verschiedenen Seiten bereits in Betracht gezogen worden. Stadtammann Daniel Mosimann kommentiert nun den Entscheid des Stadtrats so: «Wir verstehen unsere Verwaltung als kundenorientierten Dienstleister und sind froh, diese jetzt unter einem Dach einrichten zu können.» Die vom Stadtrat in Auftrag gegebene Machbarkeitsprüfung habe ergeben, dass im Hünerwadelhaus rund 85 Arbeitsplätze eingerichtet werden könnten. Zudem sei die Lage beim Freischarenplatz optimal und verkehrstechnisch gut erschlossen.

So wirklich überrascht ob der Meldung gestern am frühen Morgen aus dem Rathaus war wohl niemand. «Das KV-Schulhaus wird Verwaltungszentrum», teilte der Stadtrat mit. Der Zügeltermin ist auf Sommer 2021 angesagt.

Nun sollen die Mitarbeitenden aus dem Försterhaus am Kronenplatz (Abteilungen Stadtplanung & Hochbau, Tiefbau & Verkehr, Standortentwicklung & Kommunikation), der Alten Post an der Poststrasse (Abteilungen Soziale Dienste, Regio Steueramt und Informatik) und dem Rathaus in der Rathausgasse ins Hünerwadelhaus einziehen. Gleichzeitig will der Stadtrat im Parterre die seit langem gehegten Pläne eines Stadtbüros realisieren.

Volksabstimmung im Mai 2020

Der Stadtrat Lenzburg hat einen sportlichen Zeitplan vorgelegt: In einem Jahr, wenn das KV schliesst, sollen die baulichen Anpassungsarbeiten umgehend aufgenommen werden können. Je nachdem wird sogar eine Volksabstimmung nötig werden. Dann nämlich, wenn die Bausumme 2,5 Millionen Franken oder mehr beträgt. «Dann gibt es wohl im Mai 2020 einen Urnengang», so der Stadtammann. Zum Kostenrahmen kann Mosimann jetzt noch keine Angaben machen. Die nächsten Schritte sollen nun jedoch rasch aufgegleist werden, damit das Gebäude im Sommer 2021 bezugsbereit ist.

In der Stadt Lenzburg ist schon seit Jahren die Rede von einem neuen Verwaltungszentrum. Im aktuellen Finanzplan sind dafür 15,5 Millionen Franken vorgesehen. Dieser Betrag wird mit der vorliegenden Lösung massiv unterschritten werden.

Was passiert mit leeren Häusern?

Noch völlig unklar ist, was mit den Liegenschaften Försterhaus, Alte Post und Rathaus nach dem Auszug der Mitarbeitenden passieren soll. Diese Frage soll im Rahmen der geplanten Liegenschaftsstrategie der Stadt Lenzburg geklärt werden. Mosimann hält jedoch fest: «Alle Gebäude stehen an strategisch wichtigen Orten in der Stadt. Da muss gut überlegt werden, was mit den Liegenschaften passieren soll.»

Option Primarschule verworfen

Bei seinen Überlegungen hat der Stadtrat in Erwägung gezogen, das Hünerwadelhaus weiterhin als Schulhaus (separater Text) zu nutzen und eine Primarschule einzurichten. Nebst Platznot in der Stadtverwaltung wird es nämlich auch in den Schulhäusern des stark expandierenden Lenzburgs bereits wieder eng (die AZ berichtete).