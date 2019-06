Als die Stiftung für Sozialtherapie vor 35 Jahren gegründet wurde, war das Thema Drogen weit oben auf dem Sorgenbarometer der Schweizer. Der abtretende CEO Kurt Roth kann sich noch gut daran erinnern. «Ende der 70er- bis in die 90er-Jahre schwappte eine Heroinwelle über die Schweiz», sagte er in seiner Rede auf Schloss Lenzburg. Die Stiftung für Sozialtherapie sei ein Kind dieser Drogenwelle. Die Probleme, die die Drogen brachten, waren unübersehbar. «Es gab eine offene Drogenszene, und pro Jahr starben bis zu 350 Menschen», sagte Roth.

Im Gegensatz zu anderen Sucht- und Therapieeinrichtungen wie dem Effingerhort (105 Jahre) und der Klinik in Königsfelden (Klosterspital seit 1330) seien 35 Jahre nicht so viel. Die Anfangsphase der 1984 gegründeten Stiftung sei eine Pionierzeit gewesen. «Wir hatten ein Haus und ein paar junge Leute», sagte Roth. Spannend sei das gewesen, mit wenig Regulierungen. «Wir mussten erfahren, dass es einen Lebensmittelinspektor gibt.»

Klinik auf der Spitalliste

1985 wurde das Institut für Sozialtherapie in Egliswil mit 24 stationären Therapieplätzen für Drogenabhängige eröffnet. 1992 folgte eine Entzugsklinik und Übergangsstation mit 12 Betten in Neuenhof. 1995 folgte das Rehabilitationszentrum in Niederlenz. Im weiteren Verlauf kommen mit Brugg und Windisch zwei Standorte für betreutes Wohnen dazu. 2015 werden die stationären Therapieeinrichtungen auf die Spitalliste des Kantons Aargau aufgenommen. Die Klinik ist fachärztlich geleitet, verfügt über 47 Betten und bietet Entzugs- und Entwöhnungstherapien für Patienten und Patientinnen ab 16 Jahren an. Total wurden in der Klinik im Jahr 2018 215 Patienten behandelt, 37 Personen nahmen betreutes Wohnen in Anspruch.