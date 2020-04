«Das ist ein ungutes Gefühl» – Hebamme Kurmann über Wochenbettbesuche in Corona-Zeiten

Anfang März eröffnete Priska Kurmann, zusammen mit drei Kolleginnen, in Beinwil am See ihre Hebammenpraxis. Nur wenige Tage später sah sich die vierfache Mutter mit einer der grössten Herausforderungen ihrer langjährigen Karriere als Pflegefachfrau und Hebamme konfrontiert. Das Coronavirus hat einen grossen Einfluss auf ihre Arbeit in der Betreuung von Wöchnerinnen zu Hause.

Einerseits sind da die Vorgaben des Verbands: Bei den Besuchen Handschuhe und Mundschutz tragen, möglichst kurze Besuchszeit, Beratung via Telefon. Und: Viele Frauen werden zur Zeit schon wenige Stunden nach der Geburt aus dem Spital entlassen. Das bedeutet, dass sie zu Hause auf intensivere Betreuung angewiesen sind. Andererseits steht den freischaffenden Hebammen und Pflegefachfrauen kaum Material zur Verfügung. Ebenfalls ist bis heute nicht geklärt, wie sie ihre Beratung per Telefon oder Skype abrechnen können – und ob überhaupt.

Dazu kommt die grosse Unsicherheit bei den Wöchnerinnen, aber auch bei den Hebammen und Pflegefachfrauen. «Ich gehe in die Häuser, könnte also das Virus verschleppen», sagt die 55-jährige Priska Kurmann. «Das ist ein ungutes Gefühl.» Aber: Noch bevor der Bundesrat die ersten Massnahmen beschloss, verzichtete sie auf das Händeschütteln. Und heute bereitet sie sich penibel genau auf jeden Besuch vor.

Dank Spenden ist die Hebammenpraxis Beinwil am See nun mit genügend Schutzmaterial ausgestattet. 15 Notfallkits liegen bereit, sollte Priska Kurmann oder eine ihrer Teamkolleginnen eine Wöchnerin betreuen müssen, die mit dem Coronavirus infiziert ist. Gebraucht wurde ein solches Kit bisher noch nicht.

Auch sonst ist der Materialaufwand grösser als üblich bei den Wochenbettbesuchen. Priska Kurmann packt aus ihrem Koffer nur die nötigsten Materialien in eine Plastikbox. Damit – und ausgerüstet mit Mundschutz und Handschuhen – betritt sie dann die Wohnung. «Bei einer Familie konnte ich die Wohnung via Terrasse betreten», erzählt sie.

Den körperlichen Kontakt hält sie auf ein Minimum reduziert, Anweisungen erfolgen aus sicherer Distanz. Zudem setzt sich Priska Kurmann nirgends hin, um möglichst wenig zu berühren. «Das ist für mich ungewohnt, denn das könnte den Familien vermitteln, dass ich keine Zeit für sie habe», sagt Priska Kurmann.

Dennoch nimmt sie sich die Zeit, die es braucht, versucht, den Besuch aber speditiv abzuwickeln. Sämtliche Fragen, die auch telefonisch geklärt werden können, werden auf vereinbarte Telefontermine verlegt. Die Frauen dürfen sich zudem immer schriftlich oder telefonisch bei ihr melden. Das gebrauchte Material in der Plastikbox wird nach jedem Besuch wieder desinfiziert.

Die aktuelle Situation, die Beratungen per Skype und Telefon beinhaltet, behagt Priska Kurmann, die in Mosen LU am Hallwilersee lebt, nicht. Ihr Beruf sei sonst etwas sehr Persönliches und Intimes. Was ihr hilft bei der Arbeit, ist die Gewissheit, dass sich die Situation irgendwann bessern wird. «Wir müssen das Coronavirus ernst nehmen, dürfen aber keine Panik entwickeln», sagt sie. «Es geht wieder vorbei.»