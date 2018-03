Die Ferrum AG habe zwar eine aktive Rolle in der Konsolidierungsphase eingenommen, was aber nicht den angestrebten Erfolg gebracht habe. Man wolle sich nun auf die Wachstumschancen in den Hauptgeschäften konzentrieren. Für das Giessereigeschäft werde man künftig mit der Benninger Guss AG (Uzwil SG) zusammenarbeiten. «Zahlreiche Mitarbeiter haben die Möglichkeit erhalten, bei der Benninger Guss AG zu arbeiten», sagt CEO Andreas Kunzmann.

Mehrere weitere Mitarbeitende werde man für andere Aufhaben innerhalb der Ferrum einsetzen, für andere bestehe die Möglichkeit einer frühzeitigen Pensionierung. «Trotzdem mussten wir heute schweren Herzens zwölf Kündigungen aussprechen», lässt sich der CEO in der gestrigen Medienmitteilung zitieren. «Diese Mitarbeiter werden wir aber finanziell unterstützen, sie im Veränderungsprozess aktiv begleiten und ihnen bei der Stellensuche helfen», versichert Andreas Kunzmann.

Die Uzwiler Firma Benninger Guss übernimmt, sofern diese das wünschen, die Kunden der Ferrum AG. Ihnen werde angeboten, «im Verlaufe des Sommers von einem gesicherten Know-how-Transfer Gebrauch zu machen». Die Ostschweizer Firma ist bereits seit 1873 im Giessereigeschäft tätig, mittlerweile in der fünften Generation.

Deren Verwaltungsratspräsident Charles Peter sagt: «Wir sind seit Jahren freundschaftlich mit Ferrum verbunden und werden uns dafür einsetzen dass die Kunden der Ferrum-Giesserei bei uns dieselben hoch qualitativen Dienstleistungen erhalten werden.»

Gross im Dosen-Geschäft

Die Ferrum bleibt der Region trotz Giesserei-Schliessung erhalten. Sie beschäftigt insgesamt rund 500 Mitarbeitende und verfügt über Standorte in Rupperswil und Schafisheim sowie in den USA (Houston, Havre de Grace), Indien (Mumbai) und China (Kunshan). Die Firma bezeichnet sich in der Medienmitteilung als «Weltmarktführerin im Dosenverschliessgeschäft und spezialisierte Nischenanbieterin von Separationstechnologien.